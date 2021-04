MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên góp mặt tại sự kiện tri ân khách hàng

Tại sự kiện, chủ đầu tư Hoa Viên Bình An đã mang đến nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến chính sách bán hàng của phân khu Hưng Vượng vừa cho ra mắt. Bên cạnh đó là phần công bố thỏa thuận hợp tác “Ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý, vận hành nghĩa trang” và chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phần quà giá trị.

Ngoài ra, sự kiện còn khiến khách hàng bất ngờ với sự có mặt của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, một người đã quá nổi tiếng không chỉ trong giới giải trí mà còn trong giới đầu tư bất động sản. Chia sẻ cảm nghĩ của mình về Hoa Viên Bình An, MC Kỳ Duyên cho biết hơn 10 năm trước, chị đã ước phải chi Việt Nam có một khu nghĩa trang thực sự mang chất lượng quốc tế và đủ khả năng để tạo cho người viếng thăm có cảm giác thư thái, yên bình.

Tất cả những điều này đã trở thành hiện thực khi MC Kỳ Duyên đến với Hoa Viên Bình An. Chị cảm thấy đây là khu công viên nghĩa trang vừa sở hữu sự xanh mát, sạch sẽ của những yếu tố thiên nhiên, vừa mang đậm nét văn hóa và phong tục của Việt Nam.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ cảm nghĩ tại sự kiện

Về phân khu Hưng Vượng, đây là khu mộ gia tộc vừa được chủ đầu tư cho ra mắt. Phân khu tọa lạc ngay trung tâm của Hoa Viên Bình An, nơi có giá trị phong thủy tốt bậc nhất tại dự án, liền kề tượng Phật Thích Ca tọa thiền. Phân khu Hưng Vượng được đánh giá là có khả năng phục vụ mọi nhu cầu về diện tích mộ gia tộc của khách hàng với quy mô lên đến 122 lô đất và diện tích đa dạng từ 63m² đến 112m².

Đến với sự kiện, khách hàng chọn mua sản phẩm thuộc khu mộ gia tộc Hưng Vượng được hưởng chính sách chiết khấu lên đến 8% và được nhận ngay 1 chỉ vàng tài lộc. Không dừng lại ở đó, khách hàng cũng được tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng với những phần quà giá trị như TV Samsung 55”, iPhone 12 Pro Max và xe Vespa Sprint Gold 125cc.

Khách hàng may mắn trúng thưởng xe Vespa Sprint Gold tại sự kiện

Được công bố tại sự kiện, việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý, vận hành nghĩa trang được cho là sẽ nâng tầm Hoa Viên Bình An trở thành công viên nghĩa trang được hiện đại hóa hàng đầu Việt Nam, xứng tầm đẳng cấp quốc tế. Cụ thể, công nghệ Blockchain sẽ mang lại lợi ích về bảo mật và lưu trữ thông tin. Tất cả dữ liệu liên quan đến thông tin, hình ảnh, ký ức của người thân, cùng với đó là tài sản như sổ đỏ, hợp đồng đều sẽ được số hóa, lưu giữ vĩnh viễn trên hệ thống. Khách hàng từ đó có thể truy cập những dữ liệu này mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Ông Đỗ Văn Long - Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Blockchain công bố hợp tác chiến lược với Hoa Viên Bình An

Thông qua công nghệ Blockchain, có thể thấy tâm huyết của chủ đầu tư Hoa Viên Bình An trong nỗ lực tạo nên trải nghiệm vượt trội và khác biệt cho khách hàng. Những nỗ lực đó cũng được ghi nhận khi Hoa Viên Bình An được công nhận trở thành thành viên Việt Nam đầu tiên thuộc Tổ chức quản trang Quốc Tế NFDA, có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Mạnh Hoàn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoa Viên Bình An chia sẻ: “Hoa Viên Bình An có phương châm hoạt động luôn hướng về khách hàng, phục vụ khách hàng từ cái tâm. Trong 5 năm vừa qua, chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến của quý khách hàng và luôn cố gắng không ngừng để cải thiện chất lượng để quý khách hàng thấu hiểu các giá trị dịch vụ mà Hoa Viên Bình An mang tới. Chúng tôi tin rằng với sự tận tâm và chân thành, khách hàng sẽ có sự an tâm tuyệt đối khi đến với Hoa Viên Bình An. Chúng tôi định hướng sẽ áp dụng tối đa công nghệ trong quản lý, vận hành và cam kết Hoa Viên Bình An sẽ không chỉ trở thành một trong những công viên nghĩa trang lớn, đẹp bậc nhất Việt Nam, mà còn là đơn vị đi đầu trong mảng dịch vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng”.

Bên cạnh đó, những chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi được tung ra sẽ giúp tạo nhiều lợi ích cho những khách hàng đã và sẽ chọn mua sản phẩm tại Hoa Viên Bình An để báo hiếu cũng như thể hiện lòng tôn kính đối với đấng sinh thành, tổ tiên.