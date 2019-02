Meat Deli: Cuộc cách mạng mang tên ‘thịt mát’

Tết Kỷ Hợi, Masan giữ đúng lời hứa mang lại cho người tiêu dùng Việt Nam quyền được thưởng thức thực phẩm có tiêu chuẩn của các nước phát triển trên thế giới. Tháng 12.2018, thịt heo mát Meat Deli ra thị trường là trái ngọt đầu tiên sau 4 năm thai nghén với mô hình 3F (từ trang trại đến tận bàn ăn) của Masan.

Với dân số trẻ và thu nhập tăng dần, nhu cầu thưởng thức thực phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng ở Việt Nam vẫn còn trong ngổn ngang nhiều nỗi lo. Ăn phải sạch đang là tiêu chí hàng đầu của người Việt, đặc biệt là cư dân ở các thành thị. Ăn sạch cả thịt tươi lẫn thịt chế biến là nhu cầu cần thiết nhưng khoảng trống ấy vẫn còn nhiều bỏ ngỏ.

Những con số về an toàn vệ sinh thực phẩm khiến nỗi bất an len lỏi vào từng bữa cơm của người Việt. Người Việt cần được ăn thịt sạch, ngon để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng và khỏe mạnh. Lời giải cho bài toán này thực sự không hề dễ dàng. Để giải tỏa nỗi bất an thường trực này, Masan đã đặt hết tâm huyết vào mô hình 3F - “từ trang trại đến bàn ăn”, đầu tư mạnh cho chuỗi chăn nuôi và chế biến khép kín, chủ động kiểm soát được chất lượng đầu vào của các khâu trong chuỗi giá trị từ: con giống, chăn nuôi tới giết mổ, chế biến và tiêu thụ. Chặng đường này vô cùng khó khăn nhưng những kỹ sư và nông dân liên kết với Massan rất kiên định từng bước hoàn thiện mảnh ghép cho bức tranh ăn sạch. Giờ đây, Masan đã hoàn chỉnh chuỗi gia trị trong vòng chưa đầy 4 năm. Thành quả mới nhất chính là giới thiệu sản phẩm thịt mát Meat Deli ra thị trường vào tháng 12 này.

Feed - Thức ăn chăn nuôi không chất cấm

Masan khởi đầu chuỗi giá trị thịt bằng chữ F đầu tiên: Feed - đại diện cho thức ăn chăn nuôi chất lượng đạt chuẩn. Trong bối cảnh người tiêu dùng lo ngại tình trạng trộn chất tăng trọng, chất tạo nạc và đủ thứ chất cấm khác vào thức ăn chăn nuôi, sản phẩm cám với công nghệ đột phá Bio-zeem vừa góp phần cải thiện rõ rệt năng suất ngành thức ăn chăn nuôi lại không chứa chất cấm gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Với 12 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc có tiêu chuẩn hàng đầu Việt Nam, Masan mang đến hơn 3 triệu tấn/năm thức ăn lành mạnh cho những đàn heo ở Nghệ An, Hà Tĩnh… Nguồn dinh dưỡng này giúp heo phát triển tốt, năng suất cao, đảm bảo lợi nhuận tốt cho nông dân và cũng đảm bảo chất lượng thịt cho người tiêu dùng.

Farm - Nguồn heo an toàn và khỏe mạnh

Theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Ipsos Business Consulting, tổng nguồn cung heo thịt tại Việt Nam ước tính chỉ đạt khoảng 41 triệu con trong 2018. Hơn một nửa số heo này đến từ các trại chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình. Đó là lý do khiến việc quản lý, kiểm soát về con giống, môi trường, chất lượng thức ăn, dịch bệnh tương đối khó khăn. Chìa khóa tháo gỡ phần nào khó khăn này là phát triển các trang trại lớn áp dụng kỹ thuật cao theo kịp tiêu chuẩn thế giới như cách Masan đang làm tại Nghệ An. Nhờ chọn lọc khắt khe nguồn heo khỏe và áp dụng công nghệ nuôi heo khép kín theo tiêu chuẩn thế giới nên quá trình chăn nuôi hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của điều kiện thời tiết lên đàn heo. Ngoài ra, công ty này còn áp dụng tiêu chuẩn Global GAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Toàn cầu) và hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ trang trại nhằm cung cấp cho thị trường các sản phẩm thịt lợn an toàn, tuân thủ quy trình kiểm soát dịch bệnh khắt khe và đảm bảo an toàn sinh học.

Food - Quy trình chế biến độc đáo đạt chuẩn châu Âu

Việt Nam cũng là một trong số ít các quốc gia trên thế giới còn sử dụng dạng thịt nóng ngay sau giết mổ do người tiêu dùng quan niệm thịt này là tươi ngon nhất. Trên thực tế, thịt cần trải qua trọn vẹn quá trình chín sinh hóa thường kéo dài 2-3 ngày để đạt được độ ngon nhất. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, thịt nóng lại nhanh chóng có thể bị hỏng.

Thịt bị giảm chất lượng do không kìm hãm được hoạt động của vi sinh vật, enzyme và khó để kiểm soát an toàn vệ sinh. Để thịt “bình tĩnh” trải qua quá trình chín sinh hóa mà không sợ vi khuẩn xâm nhập, môi trường bảo quản cần được hạ nhiệt xuống 0-4°C. Trong điều kiện đó, vi khuẩn bị kìm hãm, còn thịt nóng vẫn “yên tâm” từ từ chín tiếp và trở thành thịt mát.

Ở các nước châu Âu, Mỹ, thịt mát là sản phẩm phổ biến từ rất lâu nhưng bây giờ mới chính thức có mặt tại Việt Nam. Những lát thịt mát đầu tiên xuất xưởng từ Tổ hợp Chế biến thịt Hà Nam của Masan đã tới tay người tiêu dùng trong tháng 12 vừa qua. Tổ hợp được trang bị dây chuyền thiết bị đồng bộ, tiên tiến nhất hiện nay do Marel - công ty hàng đầu thế giới về thiết bị giết mổ, chế biến thịt của Hà Lan cung cấp.

Toàn bộ quy trình sản xuất theo công nghệ thịt mát từ châu Âu, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam được các chuyên gia châu Âu giàu kinh nghiệm trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm. Nhà máy sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn BRC - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về an toàn thực phẩm. Quy trình độc đáo này chính là giải pháp để Masan có thể đưa ra thị trường sản phẩm thịt mát - sản phẩm tiêu chuẩn châu Âu lần đầu tiên có mặt trên thị trường.

Meat Deli - “vừa ngon vừa sạch”

Thịt mát đã quen thuộc tại các nước phát triển nhưng khái niệm này còn khá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Nhiều cuộc khảo sát nhanh cho thấy không ít người còn nhầm lẫn thịt mát với thịt đông lạnh. Trên thực tế, thịt mát có tiêu chuẩn rõ ràng do Bộ NN-PTNT công bố, được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tháng 10.2018.

Tại Tổ hợp Chế biến thịt Hà Nam của Masan, thịt heo sau khi chế biến sẽ được làm mát và đóng gói với công nghệ Oxy-Fresh ngay tại nhà máy nhằm ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập. Để giữ trọn dưỡng chất cùng độ ngon tối ưu của thịt, sản phẩm thịt heo Meat Deli lại luôn được bảo quản xuyên suốt ở nhiệt độ 0-4°C từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng.

Thịt heo mát có hạn sử dụng trong vòng 5 ngày, thời gian tốt để các bà nội trợ yên tâm mùa tết mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm này sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong thói quen sử dụng thịt của người tiêu dùng Việt Nam. Cuối năm 2018 - đầu 2019, khi thịt mát Meat Deli ra thị trường với giá thành chỉ cao hơn khoảng 15% so với thịt thông thường, đã được người tiêu dùng ở Hà Nội đón nhận. Thịt mát Meat Deli cháy hàng tại 37 siêu thị Vinmart và tổ hợp phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Nhờ đó, người tiêu dùng có thể hiểu rõ sự vượt trội của sản phẩm này so với thịt nóng và thịt đông lạnh. Nhiều người thường nghĩ rằng thịt ngon thì không sạch mà thịt sạch lại chưa ngon. Sản phẩm mới Meat Deli có thể cho người tiêu dùng cả hai tiêu chí ngon và sạch. Không chỉ có ngày tết, từ đây các chị em nội trợ có thể an tâm không phải lo nghĩ về chất lượng thịt khi mua sắm vì một bữa ăn ngon và vô lo cùng gia đình.