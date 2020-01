Minh Phú lên tiếng khi bị điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá vào Mỹ

“Vua tôm” chưa nhận được văn bản chính thức

Đồng thời, CBP áp dụng biện pháp tạm thời sơ bộ theo cáo buộc của Ủy ban Thực thi Thương mại Tôm Mỹ (AHSTEC). Tuy nhiên, phía Tập đoàn Minh Phú cho hay chưa nhận được văn bản chính thức nào từ CBP về vấn đề này và khá bất ngờ về quyết định này (được đăng tải trên các phương tiện truyền thông) khi CBP chỉ đựa trên thông tin một chiều thu thập, cung cấp bởi tổ chức AHSTEC - đại diện cho một nhóm công ty đánh bắt và chế biến tôm tại Mỹ, là tổ chức từ lâu đã tham gia vào các vụ kiện chống bán phá giá tôm Việt Nam với tư cách nguyên đơn. Vào tháng 9.2019, AHSTEC nộp đơn tố cáo MSeafood và cung cấp các thông tin thu nhập từ nhiều nguồn từ internet mà không có sự đối chiếu, kiểm chứng với Minh Phú hay MSeafood.

Luật sư của Minh Phú tại Mỹ đã đăng ký với CBP để Minh Phú chính thức tham gia vào cuộc điều tra và cung cấp thông tin cùng các bằng chứng cụ thể để CBP xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Minh Phú sẽ hợp tác đầy đủ với CBP cho dù cuộc điều tra EAPA và hy vọng CBP sẽ xem xét các thông tin nhiều chiều để đưa ra quyết định mới thỏa đáng, công bằng và phù hợp với thực tế hơn.

Tập đoàn Minh Phú cũng làm rõ một số thông tin trong quyết định sơ bộ của CBP chỉ có tính chất tạm thời. Theo đó, Minh Phú được yêu cầu tạm nộp thuế CBPG áp dụng cho Ấn Độ (khoảng 10%) đối với các lô hàng nhập vào Mỹ. Minh Phú khẳng định biện pháp tạm thời nói trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Minh Phú vào thị trường Mỹ và các thị trường khác. Mọi hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Minh Phú vẫn diễn ra bình thường, theo kế hoạch.

Nhiều thông tin nhầm lẫn, hiểu sai

Minh Phú cho rằng có nhiều thông tin trong quyết định của CBP được dẫn chiếu không chính xác hoặc do nhầm lẫn, thậm chí mâu thuẫn hay do phía nguyên đơn cố tình cắt xén làm sai lệch nội dung thông tin. Cụ thể, trong thông cáo báo chí ngày 7.6.2019 của Tập đoàn Minh Phú được trích dẫn thông tin năm 2018 tập đoàn chỉ sản xuất được 12.000 tấn tôm nhưng xuất khẩu tới 67.000 tấn. Đây là thông tin sai sự thật bởi 12.000 tấn là số liệu ước tính của sản lượng tôm nguyên liệu do Minh Phú nuôi và thu hoạch từ các ao nuôi của tập đoàn trong năm 2018, hoàn toàn không phải là công suất sản xuất tôm đông lạnh của Minh Phú theo như cáo buộc của AHSTEC. Thực tế Minh Phú không chỉ sử dụng nguyên liệu tôm tự nuôi mà còn mua nguyên liệu từ bên ngoài thông qua các hợp đồng mua tôm, hỗ trợ và bao tiêu dài hạn với hàng ngàn hộ nông dân tại khu vực ven biển phía nam và đồng bằng sông Cửu Long.

Tại trang số 5 của Quyết định, CBP đã dựa vào thông tin mà nguyên đơn trích từ báo cáo xuất khẩu tháng 6.2019 đăng trên website của Minh Phú để cho rằng có dấu hiệu cho thấy có một số lượng hàng xuất khẩu khá lớn của Minh Phú không phải do Minh Phú sản xuất. Kết luận này đã dựa trên sự nhầm lẫn, hiểu sai về số liệu tại báo cáo. Thực chất, số liệu được dẫn chiếu chỉ là theo đơn đặt hàng mà Minh Phú đã nhận được vào tháng 6.2019 và lượng đơn đặt hàng trị giá 141 triệu USD, tương ứng với khoảng 13.403 tấn thành phẩm, chỉ gấp đôi so với công suất sản xuất 1 tháng của Minh Phú. 100% lượng tôm thành phẩm mà doanh nghiệp xuất khẩu đều được sản xuất tại các nhà máy của Minh Phú tại Cà Mau và Hậu Giang.

Trên thực tế, sau khi nhận được đơn đặt hàng, Minh Phú sẽ cân đối nguyên liệu, lên kế hoạch sản xuất và xác nhận lại với khách hàng về số lượng, giá cả và thời gian giao hàng. Điều này có nghĩa là, không phải toàn bộ số lượng đơn đặt hàng đều được Minh Phú chấp nhận và bán cho khách hàng. Hơn nữa, các đơn đặt hàng được xác nhận trong tháng 6.2019 thường được sản xuất và xuất khẩu trong nhiều tháng tiếp theo. Các số liệu này cũng đã được dẫn chiếu trong quyết định và số liệu 141 triệu USD giá trị đơn đặt hàng chỉ tương ứng với năng lực sản xuất, bán hàng của Minh Phú trong khoảng 2 tháng

Quyết định của CBP nêu trong giai đoạn điều tra từ 1.10.2018 đến 31.8.2019, Tập đoàn Minh Phú đã nhập một lượng lớn tôm Ấn Độ. Đây là thông tin không có cơ sở bởi thực tế trong giai đoạn này, lượng tôm Ấn Độ mà Minh Phú nhập để sử dụng làm nguyên liệu chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng tôm nguyên liệu đầu vào của Tập đoàn. Đặc biệt từ đầu năm 2019, lượng tôm nhập khẩu của Minh Phú chỉ chiếm một lượng không đáng kể và từ quý 2/2019, Minh Phú đã không còn sử dụng tôm nhập khẩu Ấn Độ. Quyết định này dường như đã cố tình phớt lờ thông tin đã được nói rõ ngay trong thông cáo báo chí tháng 6.2019 của Minh Phú là tổng lượng tôm xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm dưới 39% tổng lượng tôm xuất khẩu của Minh Phú.