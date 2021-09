Mở cửa kinh tế đi đôi với phòng chống dịch

Tiến sĩ Lý Ngọc Điệp, trưởng nhóm kinh tế cho dự án TP.HCM của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia VN toàn cầu (AVSE Global), đưa ra khuyến nghị về các chính sách sống chung với dịch dựa theo kinh nghiệm của một số nước như Singapore , Mỹ... Đó là những người có triệu chứng cảm cúm phải nghỉ làm, tự cách ly ở nhà, đi xét nghiệm Covid-19; Tất cả các công ty, cửa hàng, văn phòng, bệnh viện, trạm xá, nhà máy đang hoạt động thường xuyên lau chùi và khử trùng địa điểm, những khu vực đông người ra vô và những bề mặt thường chạm vào (ví dụ như tay nắm cửa, phòng vệ sinh, chỗ ngồi (ít nhất là hằng ngày và nhiều lần hơn nếu khả thi).

Các tổ chức và doanh nghiệp cần lên kế hoạch hoạt động và vận hành cụ thể theo quy định của Chính phủ và phương án khi có người bị nhiễm bệnh hoặc liên quan đến người bị nhiễm bệnh. Đó là quy định số lượng nhân viên, ca, các quy định an toàn và các quy trình kiểm tra an toàn nội bộ cũng như đối với khách hàng, nhà cung cấp… Đối với nhà máy sản xuất, đặc biệt cho những ngành nghề thuộc nhóm thiết yếu, nên yêu cầu bố trí lại văn phòng, nhà xưởng, nhân công để đảm bảo giãn cách và an toàn trong khi vận hành. Khuyến khích sản xuất vận hành bằng cách chia nhỏ theo ca kíp với số lượng từng ca đủ đảm bảo khoảng cách an toàn trong khi sản xuất để đảm bảo tính bền vững liên tục trong sản xuất, tránh trường hợp một công nhân nhiễm bệnh mà phải cách ly, xét nghiệm tất cả cán bộ công nhân viên trong nhà máy gây đình trệ toàn bộ sản xuất trong thời gian lâu hơn...