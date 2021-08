MobiFone vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch nửa đầu năm nay

Doanh thu hoàn thành theo kế hoạch

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, MobiFone đạt doanh thu của công ty mẹ là 15.551 tỉ đồng, hoàn thành 51,8% kế hoạch năm và tăng 23,6% so cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 2.038 tỉ đồng, hoàn thành 41,5% kế hoạch năm, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2020. Những điểm sáng trong kết quả 6 tháng đầu năm của MobiFone là doanh thu data tăng trưởng 14,8%; Doanh thu các dịch vụ CNTT, Giá trị gia tăng và nội dung số tăng trưởng hơn 20% cho thấy dấu ấn của công tác chuyển đổi số ở MobiFone. Trong đó sự dịch chuyển theo hướng gia tăng tỉ trọng của các sản phẩm CNTT, dịch vụ số trong cơ cấu hệ thống các sản phẩm dịch vụ của MobiFone bên cạnh dịch vụ viễn thông truyền thống. Thời gian qua, nhà mạng này đã triển khai mạnh mẽ giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp, số hóa rất nhiều tác vụ điều hành ngay trong chính nội bộ công ty. MobiFone thể hiện quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang công ty công nghệ, cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số và nội dung số: Các giải pháp số, dịch vụ số và nội dung số MobiFone phát triển và làm chủ tiêu biểu như MobiEdu, nền tảng giáo dục trực tuyến cho mọi lứa tuổi, giải pháp hội nghị trực tuyến MobiFone Meeting, văn phòng điện tử MobiFone Eoffice, hóa đơn điện tử MobiFone Invoice… đã góp phần thúc đẩy số hóa các giao dịch trong thời kỳ dịch bệnh. Trong đó nổi bật có giải pháp MobiEdu - nền tảng nền tảng giáo dục trực tuyến toàn diện cho mọi lứa tuổi- mobiEdu Platform - kết nối người học, người giảng dạy, người quản lý và các nhà cung cấp nội dung. Giải pháp phát huy vai trò với độ phủ rộng khắp các tỉnh thành và nhiều trường học cả nước, với việc giúp đỡ hàng vạn học sinh THPT ôn luyện thi tốt nghiệp kỳ thi quốc gia, giúp nhiều thầy và trò trường học trên địa bàn các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 (Hải Dương, Hưng Yên) hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 trong bối cảnh lịch học liên tục bị gián đoạn và đã vinh dự giành giải Sao Khuê 2021 - giải thưởng uy tín của ngành CNTT. Hay Giải pháp hội nghị trực tuyến MobiFone Meeting dành cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tập đoàn lớn, linh hoạt so với hình thức họp truyền thống, giảm chi phí và thời gian cho việc đi lại và tổ chức họp trực tiếp, giúp các doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch... Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, MobiFone đã hoàn thiện và ra mắt sản phẩm ví điện tử MobiFone Pay, dấu ấn quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái số MobiFone và sẵn sàng tham gia chính thức cung cấp dịch vụ Mobile Money và dịch vụ trung gian thanh toán di động.

Ảnh minh họa

Liên tục đồng hành cùng cộng đồng, khách hàng mùa dịch

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MobiFone cũng thể hiện tinh thần đồng hành và chia sẻ kịp thời với cộng đồng và khách hàng thông qua việc cung cấp nhiều ưu đãi, khuyến mại đặc biệt đối với các sản phẩm dịch vụ có nhu cầu sử dụng gia tăng trong mùa dịch (data, internet, Smart Office, Smart Sale, dịch vụ họp trực tuyến MobiFone Meeting…); với những ưu đãi đặc biệt như mời dùng thử miễn phí đến 3 tháng với sản phẩm MobiFone Meeting, miễn phí dịch vụ mSchool/MobiEdu cho nhiều trường học. Công ty đồng thời tạo cơ hội việc làm và thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội thông qua hình thức bán hàng cộng tác viên online, truyền thông và bán hàng trên các kênh online của đơn vị: bán hàng đến kênh phân phối (qua mSale) và khách hàng (qua Facebook, Google) và qua app My MobiFone với các chương trình khuyến mại, trò chơi, và nhiều tính năng tiện lợi, hấp dẫn, thu hút khách hàng giao dịch.

Ngoài ra, MobiFone luôn là một trong những đơn vị đóng góp tích cực nhất trong công tác phòng chống dịch Covid -19. Với tinh thần chia sẻ “MobiFone cùng bạn vượt qua đại dịch”, MobiFone tích cực thực hiện tối ưu mạng lưới, tăng lưu lượng data tại các điểm cách ly, tặng gói data miễn phí chu kỳ đầu cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, thực hiện hàng chục triệu lượt tin nhắn. Tổng giá trị mà MobiFone đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 qua các hoạt động đồng hành mùa dịch, các chương trình an sinh xã hội… ghi nhận khoảng gần 3.000 tỉ đồng, trong đó có 200 tỉ đóng góp trực tiếp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của quốc gia. Gần đây nhất, ngày 2.8 vừa qua, MobiFone đã tham gia vào gói hỗ trợ viễn thông với tổng giá trị lên tới gần 10.000 tỉ đồng do Bộ TT&TT chủ trì.

Nhờ những biện pháp chủ động, sáng tạo và quyết tâm vượt khó trong mùa dịch, MobiFone đã thực hiện thành công, đảm bảo vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời phục hồi và đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì đảm bảo an ninh, an toàn thông tin liên lạc và chất lượng sống của người dân cả nước.