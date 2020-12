Mỗi ngày 'đốt' 200 triệu đồng, chủ đầu tư xin 'trả' dự án chống ngập 10.000 tỉ

Dự án chống ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công từ tháng 6.2016. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Theo tiến độ ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2018, sau đó phải ngưng thi công 10 tháng và điều chỉnh thời gian hoàn thành đến tháng 6.2019 do nhiều vướng mắc liên quan việc tái cấp vốn. Tái khởi động vào tháng 2.2019, phía chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án vào cuối năm 2019, đưa vào vận hành trong quý 1.2020 nếu được bàn giao mặt bằng trong tháng 6.2019. Khi đó, lãnh đạo các quận, huyện đã cam kết với UBND thành phố sẽ giao mặt bằng sạch cho Trung Nam trước ngày 30.6.2019 nhưng tới nay dự án vẫn tiếp tục nằm trong vòng luẩn quẩn, chưa tìm thấy lối ra.