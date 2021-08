Mua nhà tháng ngâu: Nhận vàng, trúng xế

Theo đó, chương trình chiết khấu lên tới 11,5%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng, tặng ngay gói vàng Thần Tài giá trị và cơ hội sở hữu 1 xe ô tô Carmy sang trọng cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác…

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát

Với chính sách hấp dẫn này, The Matrix One do MIKGroup phát triển tiếp tục “khuấy động” thị trường bất động sản khu vực phía Tây. Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh, The Matrix One vẫn ghi nhận lượng giao dịch tăng “đột biến” so với cùng kỳ năm ngoái.

The Matrix One thực sự là dự án bất động sản có “chỉ số sức khỏe cao” điển hình tại Hà Nội với hệ sinh thái tiện ích bảo vệ và tăng cường sức khỏe, đặc quyền riêng có của cư dân The Matrix One như: hệ thống spa chuyên nghiệp, phòng tập gym chuẩn quốc tế, bể bơi bốn mùa hiện đại, khu tập yoga, vườn Nhật trên mái tầng 43… Đặc biệt là ông viên 14ha được kết nối với dự án bằng một đường hầm hiện đại có khu tập thể thao ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ..., rất phù hợp với các doanh nhân, nhà đầu tư vốn chịu áp lực công việc lớn hằng ngày.