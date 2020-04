Mua thịt heo đông lạnh giá rẻ ở đâu?

Thanh Niên xin giới thiệu một số điểm có bán thịt heo nhập khẩu để người tiêu dùng có thể tìm mua. Cụ thể, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh, siêu thị Lotte Mart, nhà nhập khẩu thực phẩm La Maison, Công ty TNHH thực phẩm Nhiêu Lộc, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Bút, Công ty Bảo Minh An, Công ty thực phẩm Hữu Nghị... là một số địa chỉ mà người tiêu dùng có thể tham khảo để mua thịt heo nhập khẩu.

Thịt heo đông lạnh của Miratorg (Nga) do Công ty Nhiêu Lộc vừa nhập về Ảnh: Lam Nghi

Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, thịt heo đông lạnh được nhập, bán tại các đại lý thường đóng theo thùng khoảng 10 - 20 kg/thùng, tùy theo quốc gia. Chẳng hạn, thịt nhập từ châu Âu thường đóng thùng loại 10 - 15 kg/thùng, thịt nhập từ Mỹ khoảng 14 - 18 kg/thùng, từ Canada 15 kg/thùng, từ Ấn Độ 20 kg/thùng.

Sườn non Canada đã được xẻ, cấp đông thành gói nhỏ bán lẻ với giá 100.000 đồng/kg của Công ty Thiên Bút Ảnh: Lam Nghi Sườn non Canada, Mỹ, Ba Lan trộn lẫn bán tại cửa hàng Bách Hóa Xanh tại TP.HCM ngày 6.4 Ảnh: Lam Nghi

Ông Lê Văn Thành - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH thực phẩm Nhiêu Lộc (Q. Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, các công ty nhập khẩu thường báo giá bán theo thùng. Các đơn vị bán lẻ mua về xẻ ra để bán cho người tiêu dùng. Cụ thể, một số sản phẩm đông lạnh nhập từ Nga của công ty Nhiêu Lộc như thịt ba chỉ rút sườn giá 98.000 đồng/kg, thịt ba chỉ lạng sườn 92.000 đồng/kg, nạc đùi heo 80.000 đồng/kg, nạc vai heo 77.000 đồng/kg, ba chỉ sườn và da 83.000 đồng/kg. Sản phẩm thịt heo nhập của Công ty thực phẩm Hữu Nghị cũng bán theo thùng. Theo đó, chân giò trước nguyên cái 60.000 đồng/kg, chân giò cắt lát 51.000 đồng/kg, thịt heo xay 64.000 đồng/kg, đùi heo 93.000 đồng/kg, nạc dăm 103.000 đồng/kg, sườn non 85.000 đồng/kg, sườn sụn heo 84.000 đồng/kg, cốt lết 78.000 đồng/kg, xương ống heo Ba Lan 33.000 đồng/kg.

Một số sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập bán trong cửa hàng tiện lợi gồm: giò trước heo cắt sẵn, sườn non, nạc vai, ba rọi... Ảnh: Lam Nghi Giá bán lẻ thịt đông lạnh tại cửa hàng tiện lợi Ảnh: Lam Nghi Theo bảng báo giá bán lẻ của một số công ty và chuỗi cửa hàng bán tiện lợi, giá thịt đông lạnh nhập bán lẻ cao hơn 15 - 20%. Cụ thể, theo bảng báo giá của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Bút, thịt cốt lết heo Canada giá 95.000 đồng/kg, sườn heo Ba Lan 100.000 đồng/kg, sườn heo Mỹ 120.000 đồng/kg, bắp giò heo Canada chỉ 80.000 đồng/kg, chân giò trước của Ba Lan 60.000 đồng/kg, ba rọi heo không da của Mỹ 125.000 đồng/kg. Theo đại diện của Công ty Thiên Bút, giá trên là giá bán lẻ có khuyến mãi mạnh và cửa hàng miễn phí ship hoàn toàn trong mùa dịch. Hiện Công ty có cửa hàng tại TP.HCM số 34 Đoàn Giỏi, Sơn Kỳ, Tân Phú; cửa hàng tại Quốc lộ 50 (tổ 8, ấp 5, Phong Phú, Bình Chánh); cửa hàng thứ 3 tại ấp Bình Tiên 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

Ngày 6.4, tìm hiểu tại các cửa hàng Bách Hóa Xanh (TP.HCM), thịt heo đông lạnh nhập từ Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan đều được bán khá phong phú. Theo đó, giá thịt cốt lết heo nhập khẩu từ Brazil, Mỹ và Canada được bán đồng giá 140.000 đồng/kg; sườn non heo nhập cũng từ 3 thị trường nói trên bán lẻ giá 149.000 đồng/kg. Đáng lưu ý, thịt ba rọi heo có da được bán theo thùng từ công ty nhập khẩu chỉ 83.000 đồng/kg, nhưng tại cửa hàng Bách Hóa Xanh giá 169.000 đồng/kg.

Ngoài chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh và các cửa hàng nói trên, hiện thịt heo nhập đông lạnh từ các nước được bán nhiều tại siêu thị LotteMart, các cửa hàng phân phối thịt nhập khẩu của các công ty Bảo Minh An (Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM), chuỗi cửa hàng SatraFood, An Nam Market, nhà nhập khẩu thực phẩm LaMaison… Hiện giá bán lẻ thịt cốt lết heo Canada của LaMaison có giá 169.000 đồng/kg, ba rọi Ba Lan 165.000 đồng/kg, sườn non nguyên tảng Canada 160.000 đồng/kg…