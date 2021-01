Mực in UV LED thân thiện với môi trường - giải pháp in ấn đột phá

Sự phát triển của công nghệ in UV là một cột mốc mới trong ngành in ấn, vượt trội hơn hẳn kỹ thuật in truyền thống, mang lại những sản phẩm chất lượng với tính thẩm mỹ cao. Đối với Đài Loan - quốc gia phát triển mạnh mẽ về công nghệ, các doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp in ấn tại đây đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc cách mạng kỹ thuật số này.

RoyalJet - hãng mực in tiên phong tại Đài Loan

Được thành lập vào năm 1976, Three Royal Chemicals là công ty Đài Loan chuyên cung cấp vật tư trong ngành in ấn, với các sản phẩm nổi bật là mực in UV, sơn phủ và sơn bóng cao cấp. Với hơn 40 năm trong ngành, Three Royal Chemicals không ngừng theo đuổi những giá trị mới, tìm tòi và nghiên cứu những sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Doanh nghiệp giữ vững sứ mệnh nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện mục tiêu kinh doanh qua các sản phẩm của mình nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn cho người dùng cũng như giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, thông qua những giải pháp in ấn tổng thể.

Chính vì vậy, vào năm 2007, Three Royal Chemicals cho ra đời RoyalJet - dòng mực in UV tiên tiến, thân thiện với môi trường, được tạo ra từ chính sự quan tâm dành cho môi trường làm việc và sức khoẻ của người làm trong ngành in. RoyalJet có đa dạng các ứng dung từ in trang trí giấy dán tường nội thất, phụ kiện sản phẩm 3C (máy tính, điện tử tiêu dùng và truyền thông), đồ họa và biển báo ngoài trời, in thủy tinh và gốm sứ và nhiều ứng dụng in phun khác.

Thương hiệu RoyalJet của Three Royal Chemicals là dòng mực in UV tiên tiến, thân thiện với môi trường

Từ đó, thương hiệu Đài Loan này luôn giữ vững sự kiên định trong chất lượng sản phẩm, với sự tâm huyết, chỉn chu trong từng sản phẩm ra mắt, được chứng minh bằng chứng chỉ Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 từ năm 1999, cùng các giải thưởng vinh danh trong và ngoài nước như Taiwan Excellence.

Ông Haoyun Chang - Giám đốc Three Royal Chemicals nhận giải thưởng Taiwan Excellence 2021 cho mực in ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet

Mực in ROYALJET® UV Rigid Inkjet - mực in đột phá thân thiện với môi trường

Mực in ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet là sáng tạo đột phá của Three Royal Chemicals được công nhận với giải thưởng Taiwan Excellence Awards 2021. Sở hữu gam màu phong phú với độ bám dính tuyệt vời, kháng dung môi, chống rửa trôi, không bị phai màu và không có mùi, ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet cung cấp hình ảnh tùy biến với màu sắc sống động trên hầu hết các bề mặt cứng.

Trên các bề mặt cứng, ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet cung cấp hình ảnh tùy biến với màu sắc sống động, độ bám dính chắc chắn và độ bền ánh sáng cao

Tương thích với các đầu in Kyocera và Konica, mực in ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Bên cạnh các vật liệu xây dựng như kính, thép tấm, gỗ..., ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet còn được ứng dụng trong công nghệ in ấn trang trí trong ngành quảng cáo, ngành thủ công, hay ngành công nghiệp sản xuất máy tính và điện thoại.

Với công thức đột phá, mực in ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet mang lại hiệu ứng hình in sắc nét, sống động với độ bền thời gian cao

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến một thế mạnh của ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet so với các loại mực in thông thường khác - tính thân thiện với môi trường. Mực in ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet được làm khô qua quá trình quang hóa với hệ thống đèn LED UV. Mực khô ngay khi tiếp xúc với các tia UV nên không cần bất kỳ dung môi hay chất phụ gia nào trong công thức làm khô mực, do đó mà lượng khí thải độc hại từ các hợp chất hữu cơ bay hơi VOC gần như là bằng không. Sản phẩm cũng không chứa kim loại nặng, đáp ứng tiêu chuẩn REACH về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất và tiêu chuẩn RoHS về hạn chế chất độc hại trong sản phẩm. Nhờ đó, ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet là giải pháp in ấn xanh cho các doanh nghiệp.

Với những ưu điểm vượt trội của mình, ROYALJET® UV LED Rigid Inkjet nói riêng và công nghệ in UV nói chung cho thấy một định hướng phát triển cho ngành in ấn trong tương lai khi mang lại tính thẩm mỹ cao hơn mà tuyệt đối an toàn và thân thiện với môi trường.