Mỹ là thị trường lớn thứ 2 của trái cây Việt Nam

Dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (United States Department of Agriculture - USDA), ông Benjamin Petlock cho biết, xuất khẩu trái cây tươi của Mỹ vào Việt Nam trước khi có sản phẩm cam Navel đã đạt 97 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2019, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. “Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã giúp Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu trái cây lớn thứ 9 trên toàn cầu của Mỹ. Đáng lưu ý, Mỹ hiện là thị trường lớn thứ hai của trái cây Việt Nam”, ông Benjamin Petlock nhấn mạnh.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, hết tháng 11.2019, Việt Nam đã nhập khẩu rau củ quả 1,62 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong số này, mặt hàng trái cây chiếm khoảng 2/3 giá trị, tương đương gần 1,1 tỉ USD, nhập khẩu từ Mỹ khoảng 262 triệu USD. Theo lộ trình giảm thuế của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, dự kiến trái cây ngoại sẽ còn đổ vào Việt Nam nhiều hơn do giá ngày càng rẻ, đặc biệt trái cây từ Mỹ. Năm 2019, đã có nhiều sự kiện giới thiệu trái cây của Mỹ vào Việt Nam. Cụ thể, Ủy ban táo Washington đã tổ chức chương trình quảng bá trên khắp 12 tỉnh thành phố nhằm gia tăng lượng tiêu thụ tại Việt Nam , Hiệp hội việt quất Mỹ cũng đã tổ chức các chương trình khuyến mãi tại 104 cửa hàng ở 35 tỉnh thành trong cả nước. Năm 2018, xuất khẩu táo của Mỹ sang Việt Nam đạt 51 triệu USD, tăng trưởng 48% so với năm 2017, đưa Việt Nam thành thị trường xuất khẩu táo lớn thứ 5 của Mỹ trên toàn thế giới . Trong năm 2019, xuất khẩu táo từ Mỹ sang Việt Nam cao hơn 10 triệu USD so với năm 2018.