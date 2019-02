Năm 2018 lợi nhuận của Masan tăng hơn 57%

Đó là nội dung được lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Masan công bố chiều 20.2 tại TP.HCM.

Theo thông tin từ buổi họp công bố kết quả kinh doanh năm 2018 này cho thấy lợi nhuận sau thuế và lợi ích của cổ đông thiểu số của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, gọi tắt là “Masan” hoặc “Công ty”) trong năm qua đạt 4.916 tỉ đồng. Trong năm này, Masan Group thu được 38.188 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 1,5% so với năm 2017 (37.621 tỉ đồng).

Doanh thu của Masan đến từ các hoạt động kinh doanh ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi cao cấp, thịt chế biến… Năm 2018, Masan đã ra mắt thành công thương hiệu thịt mát “Meat Deli”, thiết lập nền tảng để dần đưa Masan Nutri-Science trở thành doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Sản phẩm đồng thương hiệu đầu tiên ra mắt cùng Jin-Ju vào quý 4/2018, với thương hiệu xúc xích cao cấp “Ponnie” đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Các dự án phát triển sản phẩm mới nhằm phục vụ khẩu vị và sở thích của người Việt Nam, sẽ là chìa khóa để tiếp tục tăng trưởng.

Tại buổi họp này, các cổ đông đã đặt ra nhiều câu hỏi, đối thoại cùng ban điều hành buổi họp, cho thấy sự quan tâm của họ với sự phát triển, chiến lược của Masan trong thời gian tới. Giải đáp ý kiến của các cổ đông, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, năm 2018 đã tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Từ đó Ban điều hành Masan tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần năm 2019 tăng từ 18 - 30%, lợi nhuận sau thuế và lợi ích của cổ đông thiểu số tăng từ 44 - 58% so với năm trước.

Lãnh đạo Masan Group thông tin về kết quả kinh doanh năm 2018 đến các cổ đông

Lý giải về mục tiêu doanh thu cho năm nay, Ban điều hành Masan Group cho rằng thương hiệu Meat Deli ra mắt trong năm 2018 sẽ đáp ứng nhu cầu lớn của người tiêu dùng về nguồn thịt an toàn và tốt cho sức khỏe, Masan dự kiến sẽ tăng cường mạng lưới phân phối để tăng khả năng cung ứng với mục tiêu giành từ 5 - 10% thị phần tại thị trường Hà Nội vào cuối năm 2019. Ban điều hành dự báo thị trường thức ăn chăn nuôi sẽ tăng từ 10 - 15% trong năm 2019, do các hộ chăn nuôi heo tái đàn để tăng quy mô sau khi giá ổn định trong 2 quý vừa qua. Thị trường thức ăn chăn nuôi còn có thể tăng với tốc độ nhanh hơn dự báo do tình hình bùng phát cúm heo châu Phi đã làm giảm đáng kể quy mô đàn heo ở Trung Quốc, hứa hẹn cơ hội xuất khẩu cho các hộ chăn nuôi heo Việt Nam. Đơn vị này đã có kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới giúp tăng năng suất với thương hiệu Bio-zeem khi các hộ chăn nuôi heo tái đàn để tăng quy mô sản xuất và chuyển đổi khỏi mô hình tiết kiệm chi phí… Masan Resources sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ cao để từ một công ty khai khoáng trở thành doanh nghiệp sản xuất hóa chất vonfram và kim loại công nghiệp cao.