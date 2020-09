Nâng tầm trải nghiệm bay cùng các hạng vé mới của Vietjet

Hàng không là một trong những phương tiện di chuyển không thể thiếu của mọi người, đặc biệt là nhu cầu đi lại du lịch, công tác của những người thành đạt. Bởi thế, ngay ở thời điểm ngành hàng không chịu ảnh hưởng của Covid-19, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã "nhìn xa trông rộng", “biến nguy thành cơ” tận dụng cơ hội để tiến hành nâng cấp dịch vụ nhằm hướng tới nâng cao trải nghiệm của khách hàng để kích cầu.

Với thông điệp “SkyBoss - Phong cách người dẫn đầu”, Vietjet mang đến một trải nghiệm bay xứng tầm với phong cách của người thành đạt

Nâng tầm những ưu đãi của hạng vé SkyBoss là một trong những thay đổi quan trọng hướng đến nâng cao trải nghiệm người dùng của Vietjet. Hạng vé SkyBoss khởi đầu đã được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của giới doanh nhân, những người thành đạt, nghệ sĩ, những người phải “bay” nhiều do yêu cầu công việc, quỹ thời gian eo hẹp nên luôn tìm kiếm những dịch vụ thể hiện sự sành điệu đồng thời mang lại sự thư giãn, thoải mái trong suốt hành trình.

SkyBoss phiên bản hiện nay được Vietjet xây dựng, nâng cấp với nhiều ưu đãi cho khách hàng cả dịch vụ mặt đất lẫn trên máy bay: miễn phí đổi ngày bay, được ưu tiên check-in ở lối đi riêng, không phải xếp hàng; phòng chờ VIP hiện đại để hành khách có không gian yên tĩnh, sang trọng để tranh thủ giải quyết công việc, gặp gỡ đối tác trong lúc chờ bay; có xe đưa đón riêng khi di chuyển ra máy bay, miễn phí 30 kg hành lý ký gửi cùng 1 bộ chơi golf đến 15kg và 10kg hành lý xách tay. Các hành khách SkyBoss được xếp ngồi ở vị trí hàng đầu khi bay và được phục vụ thức ăn, nước uống trong suốt chuyến bay.

SkyBoss phiên bản mới giữ nguyên những ưu đãi hiện có và có thêm nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng:

Bảo lưu định danh tới 2 năm

Một đặc quyền khá đặc biệt dành riêng cho hạng vé SkyBoss của Vietjet là hành khách được thay đổi chuyến bay, ngày bay, hành trình bay miễn phí trước 3 giờ so với giờ khởi hành dự kiến. Để tiện lợi hơn cho hành khách, vé SkyBoss mới đã tăng thời gian bảo lưu vé cho khách lên đến 2 năm so với thời gian cũ là 180 ngày. Đặc biệt, hành khách SkyBoss được làm thủ tục trễ trong vòng 10 phút với chuyến bay nội địa so với giờ đóng quầy thủ tục theo quy định chung. Điều này vô cùng tiện lợi cho những người có lịch trình bận rộn và dễ bị dịch chuyển.

Hành khách sẽ có quầy thủ tục và lối đi riêng ra tàu bay

Được chọn chỗ ngồi VIP và phục vụ ăn uống không giới hạn

Các hành khách SkyBoss được chọn chỗ ngồi trên 3 hàng ghế đầu trên tàu bay.

Hành khách sẽ tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi trong suốt hành trình

Trong suốt hành trình, khách sẽ được phục vụ ăn uống không giới hạn theo yêu cầu. Đối với những chuyến bay từ 4 giờ trở lên, hành khách còn được miễn phí bộ comfort kit.

SkyBoss ra đời đã giúp cho giới doanh nhân có thêm một sự lựa chọn tốt cho những hành trình dày đặc của mình, đặc biệt với mô hình hãng hàng không thế hệ mới hành khách sẽ được đáp ứng tối đa những nhu cầu cơ bản để tận dụng khoảng thời gian trên máy bay để nghỉ ngơi, thư giãn, nạp năng lượng cho lịch trình tiếp theo.

Hạng vé Deluxe mới - Bước tiến mạnh mẽ, đột phá của hàng không thế hệ mới Vietjet

Ngay kế tiếp hạng vé SkyBoss, hạng vé Deluxe là sản phẩm hoàn toàn mới được thiết kế riêng cho những khách hàng thường xuyên đi lại lựa chọn Vietjet với những chuyến bay xanh, thân thiện với môi trường, nhiều lựa chọn hành trình và thời gian bay, chi phí hợp lý cùng đội ngũ tiếp viên trẻ trung, thân thiện, đội tàu mới, hiện đại…

Bay cùng Deluxe, khách hàng có ngay 7kg hành lý xách tay cùng 20kg hành lý ký gửi miễn phí, được ưu tiên khi làm thủ tục, ưu tiên chọn chỗ ngồi yêu thích. Với hạng vé Deluxe, khách hàng được thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày bay hoàn toàn miễn phí. Tặng kèm gói bảo hiểm chuyến bay Deluxe Flight Care, Vietjet mong muốn mang tới cho khách hàng của mình sự an tâm, tin tưởng và hài lòng khi lựa chọn bay với hạng vé Deluxe.

Với các ưu đãi tuyệt vời của loại giá vé Deluxe mang đến sự đơn giản, thân thiện, thuận tiện, linh hoạt và tiết kiệm cho tất cả khách hàng.

Sự nâng cấp mới dựa trên những ưu đãi sẵn có của dòng vé SkyBoss và hạng vé mới Deluxe tập trung vào chiều sâu của chất lượng dịch vụ giúp khách hàng có những trải nghiệm thoải mái hơn trong suốt hành trình là chiến lược khôn ngoan của Viejet làm hài lòng những khách hàng. Điều này thể hiện Vietjet ngày càng tinh tế hơn trong việc thấu hiểu nhu cầu, cảm xúc của khách hàng và rất nhanh nhạy điều chỉnh thay đổi để nâng chất lượng dịch vụ của hãng lên một “giá trị mới, đẳng cấp mới”.