Nếu không chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước chiều nay tăng nhẹ

Theo dữ liệu từ Bộ Công thương, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore tính đến ngày 5.8 ít biến động so với kỳ tính giá trước đó (ngày 27.7). Cụ thể, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 trung bình 82,74 USD/thùng, chu kỳ trước là 83 USD/thùng. Xăng RON95 gần 85 USD/thùng, kỳ trước là 85,16 USD/thùng. Như vậy, giá xăng RON92 và xăng RON95 tại chu kỳ này đều tăng gần 1% so với chu kỳ trước. Trong khi đó, giá dầu hỏa trên thị trường Singapore cũng đi ngang ở mức 76,9 USD/thùng so với kỳ trước.