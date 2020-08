Next Media và Marcom Mate ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh

Ngày 20.8.2020, tại trụ sở Next Media (Tầng 18 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Công ty Cổ phần Truyền thông Marketing Bạn Đồng Hành (Marcom Mate). Tham dự sự kiện có sự góp mặt của đại diện Next Media và đại diện Marcom Mate.

Thông tin từ buổi lễ, Next Media và Marcom Mate đã nhất trí về việc ký kết biên bản hợp tác kinh doanh. Kể từ ngày 20.08.2020, Marcom Mate sẽ trở thành đối tác được phép khai thác quảng cáo, tài trợ phát sóng các giải đấu mà Next Media giữ bản quyền, giai đoạn đầu là giải bóng đá Bundesliga trong mùa giải 2020 -2021 .

Đại diện hai đơn vị tham gia Lễ ký kết

Thỏa thuận này xuất phát từ tầm nhìn chung về xu hướng Truyền thông Thể thao - Sports Marketing đầy triển vọng và chiến lược chinh phục giải pháp truyền thông mới mẻ của hai đơn vị. Với sự hợp tác này, Next Media và Marcom Mate sẽ mang đến các chiến lược, giải pháp truyền thông giúp các nhãn hàng gia tăng nhận diện thương hiệu và quảng bá hình ảnh tới khách hàng mục tiêu với chi phí tối ưu nhất.

Ngày 18.9.2020, Giải bóng đá vô địch Quốc gia Đức Bundesliga 2020 - 2021 sẽ chính thức khởi tranh, hứa hẹn sẽ mang tới những phút giây mãn nhãn cho khán giả và cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho các doanh nghiệp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Bundesliga được phát sóng chính thức trên các kênh truyền hình miễn phí phủ sóng toàn quốc (Kênh VTC3 - On Sports),... cùng các kênh truyền hình chuyên biệt về thể thao khác. Song song với đó, chuỗi chương trình đồng hành và các nội dung đặc sắc xuyên suốt mùa giải cũng sẽ được sản xuất và trình chiếu trên truyền hình cũng như nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube,..hay các ứng dụng OTT,...)

Hợp tác kinh doanh giữa Next Media và Marcom Mate mở ra cơ hội phát huy tối đa nguồn tài nguyên của cả hai doanh nghiệp, từ đó hiện thực hóa tầm nhìn đưa Next Media trở thành Sports Agency số 1 Việt Nam và khu vực, đồng thời đưa Marcom Mate trở thành Agency 360 cung cấp toàn diện các giải pháp cho các nhãn hàng, đối tác.

Thông tin về Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (“Next Media”)

Tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Thể thao và Truyền thông thế hệ mới, Next Media tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực này cùng với sự thành công trong kỷ nguyên vàng của bóng đá Việt Nam. Lấy đổi mới làm trọng tâm, Next Media đã nâng cấp chất lượng sản xuất, phát sóng, tiếp thị, thương mại hoá và thói quen theo dõi nội dung thể thao trên tất cả các nền tảng. Kết hợp truyền thống và phương tiện kỹ thuật số hiện đại, Next Media là đối tác chiến lược của nhiều đài Truyền hình cũng như Dailymotion, Facebook và Youtube. Với những kết quả chính thức được ghi nhận liên tục về tốc độ tăng trưởng và khả năng tối đa hoá lợi nhuận cho tất cả các đối tác liên quan như các Liên đoàn bóng đá, các nhãn hàng tài trợ, Next Media đang nhanh chóng phát triển ra khu vực Đông Nam Á.

Thông tin về Công ty Cổ phần Truyền thông Marketing Bạn Đồng Hành (“Marcom Mate”)

Marcom Mate là agency chuyên về xây dựng và phát triển các chiến dịch truyền thông tích hợp. Với bề dày kinh nghiệm trong tư vấn chiến lược và triển khai các chiến dịch truyền thông ở nhiều lĩnh vực như Bất động sản, Du lịch, F&B, Bán lẻ, Thời trang,... Marcom Mate là người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến những giải pháp truyền thông hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.