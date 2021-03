Ngăn chặn việc kinh doanh, nhập khẩu cá tầm lậu

Cụ thể, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng (Bộ đội biên phòng, Hải quan) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng cá tầm nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường nội địa, nhất là các trung tâm tiêu thụ lớn tại Hà Nội và TP.HCM, chủ động nắm bắt tình hình kinh doanh, buôn bán mặt hàng cá tầm, phối hợp, trao đổi với các cơ quan chức năng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an…) tiến hành kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán mặt hàng cá tầm bao gồm việc kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, giấy phép, kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại…

Trong thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng cá tầm . Chẳng hạn Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường Lào Cai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra tại khu vực tổ 18, phường Duyên Hải (TP.Lào Cai) phát hiện lô hàng 400 kg cá tầm có nguồn gốc từ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa nêu trên. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Lào Cai đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) tiến hành kiểm tra tại khu vực tổ 23, phường Phố Mới (TP Lào Cai) cũng phát hiện, bắt giữ lô hàng cá tầm có nguồn gốc từ Trung Quốc, với số lượng 512 kg, trị giá gần 70 triệu đồng. Chủ lô hàng khai nhận đã thu mua của người dân đi chợ Trung Quốc, đóng gói để vận chuyển về tiêu thụ tại Hải Phòng... Cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc thời gian qua rồi "núp bóng" cá tầm trong nước được bán với giá rẻ khiến người nuôi trong nước lao đao.