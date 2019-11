Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam hoạt động tại Mỹ

Trụ sở Văn phòng đại diện của Vietcombank được đặt tại phòng 1428, tòa nhà One Rockefeller Plaza, thuộc khu trung tâm Manhattan, thành phố New York (tiểu bang New York).

Vươn tầm thế giới

Trước đó, ngày 17.6.2019, Sở Quản lý tài chính tiểu bang New York đã ban hành giấy phép hoạt động cho Văn phòng đại diện (VPĐD) của Vietcombank sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức phê duyệt hồ sơ xin cấp phép thành lập vào ngày 26.10.2018.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT, cho biết đây là VPĐD đầu tiên của một ngân hàng thương mại Việt Nam chính thức hiện diện tại thị trường Mỹ. Sự kiện này đã khẳng định tầm vóc, vị thế và là bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của Vietcombank trong mục tiêu vươn tầm ra khu vực và thế giới.

“Việc một ngân hàng thương mại của Việt Nam vượt qua được những điều kiện khắt khe để được các cơ quan quản lý Mỹ cấp phép hoạt động cho thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đã thực sự hội nhập và đáp ứng nhiều chuẩn mực quốc tế. Sự kiện này khẳng định những nỗ lực vượt bậc của Vietcombank trong đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để phát triển theo chiến lược đã đề ra đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam”, Chủ tịch Vietcombank chia sẻ thêm.

Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với doanh số thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng (đạt 50,8 tỉ USD vào cuối năm 2017; 58,8 tỉ USD vào cuối năm 2018 và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu đã lên đến 35,4 tỉ USD). Việt Nam hiện xếp thứ 9 về xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 27 và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ.

Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại sự kiện VPĐD của Vietcombank sẽ thực hiện các chức năng: kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại thị trường Mỹ; thực hiện báo cáo phân tích thị trường và ngành tài chính - ngân hàng; hỗ trợ duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại Mỹ; tham dự hội nghị, hội thảo kinh doanh để thiết lập các mối quan hệ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank cũng như tạo cầu nối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp là đối tác của Vietcombank trong các quan hệ đầu tư, kinh doanh tại thị trường Mỹ. VPĐD của Vietcombank sẽ thực hiện các chức năng: kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại thị trường Mỹ; thực hiện báo cáo phân tích thị trường và ngành tài chính - ngân hàng; hỗ trợ duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại Mỹ; tham dự hội nghị, hội thảo kinh doanh để thiết lập các mối quan hệ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank cũng như tạo cầu nối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp là đối tác của Vietcombank trong các quan hệ đầu tư, kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Kinh doanh bứt phá

Vietcombank hiện là ngân hàng thương mại có hiệu quả kinh doanh dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đặc biệt, kể từ năm 2015 (năm đầu tiên thực hiện Đề án cơ cấu lại) đến nay, Vietcombank đã liên tiếp có những bứt phá với nhiều mục tiêu được chinh phục: quy mô tổng tài sản đạt trên 1 triệu tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm 2015; quy mô lợi nhuận tăng gấp 3 lần, cao nhất ngành ngân hàng; chất lượng tài sản được quản trị thực chất với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Cơ cấu hoạt động của Vietcombank cũng chuyển dịch mạnh mẽ, hệ thống mạng lưới trong và ngoài nước phát triển mở rộng với trên 550 chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện/đơn vị thành viên. Vietcombank là một trong những ngân hàng tại Việt Nam có giá trị vốn hóa cao nhất trên thị trường chứng khoán; môi trường làm việc được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất Việt Nam; ngân hàng đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước và đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

VPĐD của Vietcombank tại Mỹ chính thức khai trương đã bổ sung vào mạng lưới hoạt động tại nước ngoài của Vietcombank gồm: công ty tài chính tại Hồng Kông, công ty chuyển tiền tại Mỹ, văn phòng đại diện tại Singapore, ngân hàng con tại Lào. Ngoài ra, trong tháng 10.2019 Vietcombank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập chi nhánh tại Úc.