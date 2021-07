Ngân hàng giảm lãi suất vay mua nhà đối với khoản tín dụng xanh

HSBC sẽ giảm lãi suất cho vay 0,25% so với lãi suất vay mua nhà thông thường đối với cá nhân vay mua nhà tại dự án Cardinal Court, dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng vinh dự đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) - một sáng kiến của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới . Để đạt được chứng chỉ EDGE, các tòa nhà phải đảm bảo giảm ít nhất 20% việc sử dụng năng lượng, sử dụng nước và tiêu thụ năng lượng do vật liệu xây dựng, năng lượng được sử dụng trong suốt vòng đời của vật liệu từ khi sản xuất đến khi tiêu hủy so với các tòa nhà thông thường...