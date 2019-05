Ngân hàng tăng mạnh giá USD lên 23.423 đồng

Chỉ trong 4 giờ, Eximbank đã điều chỉnh giá ngoại tệ khoảng 30 lần. Hơn 9 giờ sáng, Eximbank tăng mạnh giá USD 30 đồng, giá bán lên 23.410 đồng, giá mua lên 23.310 - 23.330 đồng. Hơn 1 giờ sau, nhà băng này giảm 10 đồng mỗi USD, giá mua còn 23.300 - 23.320 đồng, giá bán còn 23.400 đồng. Vietcombank tăng giá USD thêm 25 đồng, giá mua lên 23.300 đồng, giá bán lên 23.420 đồng. Sacombank tăng giá mua USD lên 23.268 đồng, bán ra 23.403 - 23.423 đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng thương mại tăng 10 - 20 đồng/USD, dao động quanh mức 23.350 - 23.360 đồng/USD. Đến cuối giờ sáng, các ngân hàng trở nên e dè hơn trong giao dịch khi xuất hiện thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện can thiệp thị trường. Giá bán USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày 8.5 ở mức 23.687 đồng/USD.

Chỉ trong 5 ngày qua, các ngân hàng đã tăng giá USD 110 đồng, tương ứng 0,47%, tốc độ tăng giá gần đây khá nhanh so với mức tăng từ đầu năm đến nay là 165 đồng/USD, tương ứng 0,7%.

Giá USD trên thị trường tự do đầu giờ chiều 8.5 tăng mạnh 65 - 75 đồng so với buổi sáng, giá mua tăng 75 đồng, lên 23.365 đồng/USD, giá bán tăng 65 đồng, lên 23.375 đồng/USD. Giá USD tự do thấp hơn ngân hàng khoảng 40 - 50 đồng.