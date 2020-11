Gần 1 tỉ cổ phiếu VIB chính thức niêm yết trên sàn HoSE

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc VIB cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng việc cổ phiếu VIB được chính thức niêm yết trên sàn HoSE từ ngày hôm nay là một động lực quan trọng để VIB tiếp tục đà tăng trưởng năng động với tốc độ cao và bền vững đã thiết lập trong nhiều năm qua, mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, cán bộ nhân viên và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của thị trường tài chính Việt Nam”.

Top đầu về hiệu quả hoạt động, chính sách cổ tức ổn định ở mức cao

VIB hiện là một trong những ngân hàng thương mại có chất lượng và hiệu quả hoạt động trong top dẫn đầu tại Việt Nam, với quy mô tổng tài sản hơn 230 nghìn tỉ đồng, tổng dư nợ tín dụng 160 nghìn tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 17 nghìn tỉ đồng, gần 9.000 cán bộ nhân viên và mạng lưới 165 đơn vị kinh doanh ở 26 tỉnh thành phục vụ cho 3 triệu khách hàng trên cả nước.

Trong 10 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 4.570 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, và hoàn thành 100% kế hoạch cả năm 2020. Doanh thu thuần ngoài lãi đạt hơn 2.160 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 24% tổng doanh thu. Tỷ lệ nợ xấu là 1,6%, tỷ lệ an toàn vốn Basel II là trên 9,5%, cao hơn so với mức tối thiểu 8% do NHNN quy định. ROE bình quân đạt 29%, thuộc nhóm cao nhất ngành.

Trong các năm qua, VIB duy trì chính sách cổ tức ổn định với mức từ 5% đến 5,5% cổ tức tiền mặt cùng việc chia cổ phiếu thưởng từ 20% đến trên 40%. Riêng năm 2020, VIB cùng các ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới theo chỉ thị 02/CT-NHNN của Ngân hàng nhà nước. Trước đó, ngân hàng đã thông báo 20.11 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Việc chia cổ phiếu thưởng sẽ được VIB hoàn tất ngay trong tháng 11.2020. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 11.094 tỉ đồng của VIB đã được NHNN chấp thuận.

Ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam

Chiến lược dịch chuyển sang bán lẻ của VIB trong 4 năm qua đã đưa VIB trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ dẫn đầu thị trường ở nhiều mảng.

Tăng trưởng dư nợ bán lẻ tại VIB thuộc top đầu thị trường với mức tăng bình quân 52%/năm từ năm 2016 tới nay. Tính đến ngày 21.10.2020, tín dụng bán lẻ của ngân hàng đạt hơn 130 nghìn tỉ đồng. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng lên mức 82% trong tổng tín dụng toàn hàng, với trên 95% dư nợ có tài sản đảm bảo. Hai sản phẩm chủ lực của tín dụng bán lẻ là cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô chiếm 80% danh mục, trong đó VIB chiếm số 1 thị phần về cho vay ô tô tại Việt Nam. Nợ xấu dư nợ bán lẻ của VIB thấp, chỉ ở mức 1% trong 4 năm qua.

VIB tập trung với chiến lược dẫn đầu xu thế thẻ tín dụng tại Việt Nam với các ứng dụng công nghệ hiện đại lần đầu tiên được thực hiện tại thị trường, xác lập kỷ lục về thời gian phê duyệt và phát hành thẻ chưa đầy 15 phút và hoàn toàn tự động, với các tính năng thẻ ưu việt và lợi ích sử dụng thiết thực, độc đáo. VIB nằm trong top 3 ngân hàng có chi tiêu trực tuyến qua thẻ cao nhất, đồng thời là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng phát hành thẻ tín dụng trong nhóm cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, VIB cũng phát triển mạnh mẽ mảng kinh doanh ngân hàng số. Ngân hàng có 4 năm liên tiếp giành giải thưởng về trải nghiệm khách hàng do tạp chí The Asset trao tặng và là ngân hàng duy nhất 3 năm liền nhận giải Ngân hàng số của năm cũng từ hệ thống giải thưởng của tạp chí này. Chỉ tính từ đầu năm tới nay, số lượng khách hàng kích hoạt và sử dụng e-banking của VIB đã tăng 77%, số lượng giao dịch trực tuyến tăng 109%, và hiện tại 98% số lượng lệnh chuyển tiền và 88% tổng số lượng mọi loại giao dịch của VIB được người dùng thực hiện trên hệ thống e-banking.