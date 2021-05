Tưng bừng ưu đãi VietinBank SME Stronger 2021 - Sung sức vươn xa

Theo đó, Vietinbank nhằm tiếp tục gia tăng những ưu đãi, sản phẩm, chương trình hữu ích đến với phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (KHDN VVN).

Năm 2020, VietinBank bắt đầu triển khai Gói ưu đãi VietinBank SME Stronger - Vững vàng vượt sóng với mong muốn đồng hành, mang đến cho các DN VVN trong nước những ưu đãi thiết thực, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhất là trong bối cảnh toàn xã hội đang bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhằm thực hiện cam kết không ngừng phát triển, đổi mới để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, VietinBank tưng bừng triển khai Gói ưu đãi toàn diện VietinBank SME Stronger 2021 được kỳ vọng sẽ chắp cánh cùng doanh nghiệp vươn cao, vươn xa, đạt được nhiều thành tựu mới.

Gói ưu đãi bao gồm ba chủ điểm chính: V - SME 1 cung cấp các mức lãi suất ưu đãi, miễn phí và các mức giảm phí hấp dẫn thể hiện sự đồng hành của ngân hàng với DN, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh; V - SME 2 cung cấp các ưu đãi về chính sách cho KHDN VVN dựa trên đặc điểm, đặc thù của ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và mối liên hệ của DN trong chuỗi cung ứng/phân phối; mang lại giá trị gia tăng cho KHDN VVN căn cứ trên lợi thế của ngành và/hoặc liên kết chuỗi hoạt động; V- SME 3 cung cấp các giải pháp kết nối trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ KHDN VVN tăng cơ hội kết nối bạn hàng, hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường hoạt động (dự kiến tháng 10.2021, VietinBank phối hợp cùng Ngân hàng MUFG Nhật Bản tổ chức sự kiện kết nối kinh doanh dành cho các DN Việt Nam với các đối tác đến từ thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia…).

Đồng thời, thông qua gói ưu đãi VietinBank SME Stronger 2021, hệ sinh thái đa dạng dịch vụ, sản phẩm còn mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi từ chính các công ty con, công ty liên kết của VietinBank giúp các KHDN VVN gia tăng thêm những trải nghiệm tuyệt vời cùng VietinBank. Đặc biệt, trong năm 202l, Quý khách hàng chỉ cần đăng ký gói eFAST tài chính (bao gồm cả khách hàng mới hoặc khách hàng của VietinBank nhưng chưa từng phát sinh giao dịch tài chính trên eFAST) sẽ được miễn hoàn toàn các phí: phí chuyển khoản VND trong và ngoài hệ thống; phí chi lương; phí nộp Ngân sách Nhà nước; Phí 2 thiết bị xác thực VietinBank OTP; phí đăng ký, duy trì VietinBank eFAST.

Với những nỗ lực không ngừng phát triển, nâng cao dịch vụ dành cho KHDN VVN của VietinBank, tháng 4.2021, The Asian Banker - Tạp chí uy tín châu Á - Thái Bình Dương đã trao tặng VietinBank giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất (Best SME Bank) thuộc khuôn khổ hệ thống giải The Asian Banker Vietnam Awards 2021 khẳng định uy tín, cũng như nhận định tích cực từ những chương trình, sản phẩm, Gói ưu đãi VietinBank SME Stronger… đã mang lại cho khách hàng.