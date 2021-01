Ngành điện miền Nam đảm bảo cung cấp điện ổn định

Điện dùng cho công nghiệp - xây dựng phục hồi

Theo báo cáo mới nhất của EVNSPC, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vô cùng rõ rệt đối với sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty, đặc biệt là tại các tỉnh có thành phần công nghiệp và xây dựng cao như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương... Tuy nhiên, thành phần điện dùng cho công nghiệp và xây dựng đến tháng 11 bắt đầu có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng 1,15% so với cùng kỳ năm 2019. Tốc độ tăng điện thương phẩm đang có chiều hướng hồi phục sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát vào giữa tháng 9.

Cụ thể, sản lượng điện nhận tháng 11.2020 là 6,721 tỉ kWh, tăng 4,99% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng bình quân ngày là 224,03 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 239,45 triệu kWh và công suất lớn nhất là 11.548 MW. Lũy kế 11 tháng, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 71,23 tỉ kWh, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ điện tháng 11.2020 là 6,669 tỉ kWh, tăng 3,89% so với tháng 10.2020 và tăng 4,88% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 11 tháng, sản lượng điện tiêu thụ toàn Tổng công ty là 68,672 tỉ kWh, tăng 3,19% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhân viên theo dõi thông số vận hành hệ thống lưới điện toàn bộ khu vực miền Nam tại Trung tâm điều hành Scada Ảnh: Đình Hoàng

Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh

Trong tháng 11.2020, EVNSPC đã phát triển thêm 4.754 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 422.161 kWp. Lũy kế 11 tháng, Tổng công ty đã ký với hơn 25.000 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt là 1.199.523 kWp, đạt 343% kế hoạch cả năm. Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 11 là 81,2 triệu kWh, lũy kế tính đến ngày 30.11 là 390,84 triệu kWh. Từ tháng 1 - 11.2020, EVNSPC đã thanh toán cho khách hàng gần 540 tỉ đồng tiền mua điện.

Đối với các nhà máy điện mặt trời (NMĐMT), đến cuối tháng 11.2020 đã có 60 nhà máy điện đóng điện với tổng công suất lắp đặt 3.113,35 MWp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng tàu, Long An, An Giang, Tây Ninh và Ninh Thuận. Sản lượng điện nhận từ các NMĐMT trong tháng 11.2020 là 318,82 triệu kWh, chiếm 4,74% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện nhận từ các NMĐMT trong 11 tháng qua là gần 3,2 tỉ kWh, chiếm 4,49% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.

Tăng cường cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc EVNSPC, cho biết, lũy kế 11 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng và các Trung tâm/Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 91,66%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 91,55%. Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 66,46%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVNSPC đạt 31%.

Thời gian tới, EVNSPC tiếp tục vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục tại địa bàn phụ trách. Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện cao. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện; tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn sau công tơ. Cùng với đó là rà soát các khu vực có tải cao để có giải pháp khắc phục, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phù hợp điều kiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.