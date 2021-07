Ngành điện miền Nam nỗ lực đảm bảo cấp điện phòng chống dịch Covid-19

Đảm bảo cấp điện cho công tác phòng, chống dịch

Điện lực tại các tỉnh phía Nam tăng cường đảm bảo cấp điện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 Ảnh: Hoàng Khôi

Theo số liệu từ các Công ty Điện lực thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hiện có khoảng 600 trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nằm ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia trên địa bàn các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang. Ngoài ra còn có gần 100 chốt chặn kiểm soát dịch tại ranh giới giữa các tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, thị trấn nội địa, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam. Tại các khu vực này, EVNSPC giao các Công ty Điện lực địa phương lập phương án dự phòng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đề phòng sự cố mất điện đột xuất từ lưới điện quốc gia.

Tại khu vực hiện chưa được cấp điện qua lưới điện quốc gia, EVNSPC chỉ đạo các Công ty Điện lực thực hiện tốt công tác điều hành cung cấp điện, nắm bắt số lượng các điểm, chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 hiện nay chưa được cấp điện qua lưới điện quốc gia để chỉ đạo lập phương án đầu tư, cấp điện.

Riêng đối với các địa điểm cách ly, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội, các Công ty Điện lực không thực hiện cắt điện, không sửa chữa lưới điện trong thời gian giãn cách xã hội, đồng thời tăng cường đảm bảo cấp điện liên tục, không để xảy ra sự cố mất điện.

Công nhân điện lực Đồng Nai kiểm tra lưới điện đảm bảo cấp điện trong tình hình dịch Covid-19 lan rộng Ảnh: Hoàng Khôi

Nỗ lực cùng địa phương chống dịch

Từ tháng 4.2021 đến nay, ngoài nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân tại địa phương, các Công ty Điện lực thuộc EVNSPC còn tăng cường đảm bảo cung cấp đủ điện cho các cơ sở y tế, khu vực cách ly, giãn cách xã hội nhằm chung tay đóng góp cùng đất nước vượt qua đại dịch.

Cụ thể, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã và thành phố thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp… đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là các bệnh viện, các cơ sở y tế, các bệnh viện dã chiến (theo kế hoạch của tỉnh) có thể tiếp nhận theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19 khi có phát sinh.

Tại Bình Phước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty Điện lực Bình Phước đã bố trí lực lượng trực vận hành, trực điều độ “cắm trại” 24/24 tại các vị trí trực. Ngoài đảm bảo an toàn phòng chống dịch, còn phải đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện an toàn, liên tục. Lực lượng này “nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi chưa có ý kiến của Trưởng ban chỉ đạo.

Tại Tiền Giang, Công ty Điện lực tỉnh cũng đã chỉ đạo các Điện lực huyện, thị xã và thành phố tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện, kiểm tra máy phát điện dự phòng để đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 phục vụ các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của địa phương. Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị điện lực trên địa bàn toàn tỉnh chuẩn bị đủ lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị, phương tiện, khẩn trương xử lý khi sự cố điện tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị.

Đối với Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị vừa triển khai công tác bảo đảm cấp điện trên địa bàn TP.Vũng Tàu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu ngưng tất cả các công tác có cắt điện trên địa bàn TP.Vũng Tàu từ ngày 14.7 đến khi có thông báo tiếp theo, chỉ thực hiện các công tác để ngăn ngừa, xử lý sự cố bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục.

Kiểm tra hệ thống điện tại nhà máy của khách hàng ở tỉnh Lâm Đồng Ảnh: Hoàng Khôi