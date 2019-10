Ngày mai giá xăng sẽ giảm ?

Dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này giảm so với kỳ trước ngày 1.10. Cụ thể, xăng RON 92 mức giá trung bình 68,726 USD/thùng, giảm gần 5% so với kỳ trước, giá xăng RON 95 là 76,215 USD/thùng, giảm 3% so với kỳ trước.