Người Bắc Ninh cần gì?

Và đó là lý do Him Lam Green Park được giới nhà giàu Bắc Ninh tìm đến như một lựa chọn tối ưu để tách biệt nơi an cư với làng nghề sản xuất.

Đất trăm nghề

Theo số liệu cuối năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn toàn tỉnh này hiện có 73 làng nghề. Những cái tên như làng gỗ Đồng Kỵ, làng tranh Đông Hồ, đúc đồng Đại Bái, dệt may Tam Tào, sắt thép Đa Hội… đã trở nên quen thuộc. Năm 2018, Bắc Ninh đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người với gần 6.000 USD.

Bắc Ninh vốn đã giàu ngầm từ xưa, mấy năm nay “tiền lại chảy chỗ trũng” khi theo con số của Ban quản lý các khu công nghiệp, tính đến ngày 30.9.2019, tỉnh này thu hút đến 19,003 tỉ USD vốn đầu tư. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung, Canon, Foxconn… đều đặt trụ sở sản xuất và không ngừng gia tăng vốn đầu tư tại đây. Đội ngũ các chuyên gia trong - ngoài nước đang gia tăng và bổ sung mạnh mẽ vào lượng cầu nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở hạng sang liền thổ như Him Lam Green Park.

Nhận xét về “gu” chọn nhà của người Bắc Ninh, đại diện Công ty cổ phần Him Lam - chủ đầu tư Him Lam Green Park cho biết, với hầu hết khách hàng đến tìm hiểu và đặt mua Him Lam Green Park đều đề cao chất lượng không gian sống và các tiện ích xã hội đẳng cấp.

“Khách mua Him Lam Green Park thời gian qua đa phần đều phục vụ nhu cầu ở thực và là các doanh nhân, hộ sản xuất lớn ở các làng nghề cũng như chuyên gia có thu nhập cao tại các khu công nghiệp. Những người này có điều kiện kinh tế cao, nhưng quan niệm của họ hầu hết vẫn là… ‘mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời’ nên các sản phẩm nhà phố, liền kề tại dự án rất đắt hàng”, đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.

Him Lam Green Park là dự án tiên phong kiến tạo không gian sống hiện đại và giao hòa thiên nhiên

Him Lam Green Park - không gian sống trọn vẹn

Thực ra, không phải tự nhiên mà Bắc Ninh trở thành “cái rốn” hút dòng tiền. Địa phương này sở hữu quá nhiều lợi thế. Bắc Ninh đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Nhưng, hệ lụy của sự tăng tốc nhanh cũng đang xuất hiện. Những làng nghề càng ăn nên làm ra thì vấn nạn ô nhiễm rác thải, ô nhiễm không khí càng nặng nề.

Hệ quả là người Bắc Ninh phải chấp nhận “sống chung với lũ”, coi ô nhiễm tại các làng nghề như là mặt trái của quá trình phát triển. Nhưng đang có rất nhiều người không chấp nhận “sống chung với ô nhiễm”.

Anh P., một đại gia của làng giấy Phú Lâm cho biết, việc kinh doanh ngày càng hanh thông thì anh và bà xã càng mong muốn tìm một chỗ ở khác. “Cả nhà sống ngay cạnh xưởng sản xuất. Hai vợ chồng bỏ ra rất nhiều thời gian để đi tìm một chỗ ở mới. Nhưng Bắc Ninh đất chật người đông, tìm một chỗ ở xứng tầm, đủ các tiện ích, có chỗ học hành tử tế cho bọn trẻ quả là không dễ”, anh P. cho biết.

Tuy nhiên, ông chủ trẻ này tiết lộ, sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình anh đã có lựa chọn, đó là Him Lam Green Park, nơi có đầy đủ những điều cần thiết cho cuộc sống sang và xanh.

Mảng xanh, không gian cộng đồng luôn được chú trọng tại Him Lam Green Park

Him Lam Green Park là mô hình khu đô thị “2 trong 1” vừa sở hữu không gian sống khoáng đạt vừa tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ vốn đã được ưa chuộng tại các nước phát triển. Dự án gây ấn tượng mạnh mẽ cho gia đình anh P. bởi hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, các cư dân được hưởng trọn vẹn những dịch vụ cao cấp về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn…

Tại đây, chủ đầu tư cũng dành gần 50% diện tích để phát triển mảng xanh, không gian cộng đồng nhằm tạo môi trường trong lành, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp tại Bắc Ninh.

Câu chuyện của anh P. thực ra đang rất phổ biến tại Bắc Ninh khi các đại gia, doanh nhân vẫn làm ăn, kinh doanh tại làng nghề nhưng “di dời” tổ ấm sang một địa chỉ khác trong lành, tiện nghi và an toàn hơn. Và rất nhiều trong số đó lựa chọn Him Lam Green Park.

“Tôi đã dẫn nhiều bạn bè đến thăm Him Lam Green Park, ai cũng thừa nhận đây là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh. Mấy vị còn xuống tiền mua luôn mà chẳng đắn đo gì”, anh P. cho biết.