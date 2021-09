Người dân để hơn 754.000 tỉ đồng trong ngân hàng với lãi suất gần 0%

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối quý 2/2021, tiền gửi thanh toán của hơn 107,4 triệu tài khoản cá nhân lên đến 754.702 tỉ đồng. Số tiền này tăng 188.148 tỉ đồng so với thời điểm cuối quý 3/2020 và tăng 87.920 tỉ đồng so với cuối năm 2020. Riêng số lượng tài khoản cá nhân tăng 11,3 triệu tài khoản so với cuối quý 3/2020 và tăng hơn 7 triệu tài khoản so với cuối năm 2020.