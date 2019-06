Người dân khi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng ?

Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến băn khoăn.

Theo Cục CSGT, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 8.051 vụ tai nạn giao thông, làm 3.755 người chết và 6.185 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ giảm 1.020, giảm 428 người chết và 864 người bị thương. 98% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ. CSGT cũng xử lý hơn 1,8 triệu vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền gần 1.200 tỉ đồng; tạm giữ trên 21.000 ô tô, 258.000 xe máy và gần 3.000 phương tiện khác; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 174.000 trường hợp

Ngày 10.6, tại hội nghị thông tin báo chí về công tác trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết đơn vị đang nghiên cứu sửa thông tư quy định về đăng ký xe (thay thế Thông tư 15/2014 của Bộ Công an) theo hướng tăng trách nhiệm của người mua, bán xe.