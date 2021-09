Người dân TP.HCM mua hàng qua ứng dụng BIPBIP

Thấu hiểu sự khó khăn và nhu cầu bức thiết của người dân, Central Retail Việt Nam – Tập đoàn bán lẻ đa nghành nghề, đơn vị sở hữu, trực tiếp quản lý nhiều chuỗi siêu thị, đại siêu thị trong đó có GO!, Big C, Tops Market đã đề xuất đến Sở Công thương TP.HCM cùng đồng hành với UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức triển khai ứng dụng BIPBIP – ứng dụng đặt thực phẩm với các thao tác đơn giản để mua hàng, thanh toán, thông tin đơn hàng rõ ràng thuận tiện cho giao nhận. Với ứng dụng này, người dân có thể mua trực tiếp các nhu yếu phẩm hàng ngày theo từng combo riêng với giá tốt chỉ từ 120.000 đồng và được giao đến tận nhà hoặc cơ quan địa phương. Việc này sẽ giúp người dân an tâm và chủ động nguồn thực phẩm theo nhu cầu đồng thời giảm tải cho các cơ quan chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch.