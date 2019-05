Người dân tranh 'dọn' hàng giảm giá tại 15 siêu thị Auchan

"Hàng Pháp chắc chắn tốt rồi"

Sáng 22.5, “sóng” càn quét hàng hóa trên các quầy kệ của 15 siêu thị Auchan tại TP.HCM vẫn tiếp tục diễn ra ồ ạt. Mở cửa từ 9 giờ sáng, nhưng từ 8 giờ 30, tại siêu thị Auchan trên đường Âu Cơ (Tân Bình) đã có dãy xe gắn máy xếp hàng chờ. Không người trông xe, không người trông giỏ, đến giờ mở cửa, mạnh ai cứ khóa xe để vào lối sau siêu thị mà vào mua hàng. Tại cửa sau, nhân viên bảo vệ không cho người mua mang túi xách hay mặc áo khoác vào siêu thị. Ai có hai thứ đó, mang ra xe bỏ hoặc… quay về nhà cất trước khi tham gia vào cuộc chơi bán tháo hàng hóa của siêu thị.

Ng.Ng Lời chào tạm biệt của Auchan Việt Nam được dựng trước lối vào siêu thị

Theo thông báo, Auchan sẽ giảm giá 50% tất cả sản phẩm đồ gia dụng, 25% tất cả sản phẩm còn lại, mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt cá sẽ không giảm giá. Tuy nhiên, theo những người đã mua hàng từ trong Auchan ra nhận xét, giá không giảm mức như đã được nhà bán lẻ thông báo. Một thùng bia Heineken có giá 430.000 đồng, giảm 25%, còn 330.000 đồng/thùng. Chủ tiệm tạp hóa gần đó “dọn” sạch về bán nhưng vẫn cho biết: “Ngày thường họ bán 380.000 đồng/thùng, nay báo giá 430.000 đồng, giảm được 100.000 đồng/thùng. Tính ra thì giảm 50.000 đồng/thùng. Vẫn có lời nếu mua về bán”.

Ng.Ng Một thùng bia Henieken giảm 25%, rẻ hơn giá bán lẻ ngoài thị trường 50.000 đồng/thùng

Các quầy kệ bán các loại hóa mỹ phẩm được “dọn” sạch sớm nhất, kế đó là hàng gia dụng, nước ngọt. Bánh kẹo các loại và gia vị lại được mua sắm không nhiều bởi giá giảm tương đối ít.Nhiều bà nội trợ mua hàng tại Auchan Âu Cơ sáng nay đều cho rằng, hàng tiêu dùng giảm 25% nhưng thật ra chỉ giảm tầm 5-20% do giá gốc vốn bán cao hơn giá ngoài chợ. Những thùng nước rửa tay, nước tẩy trang hiệu Cosmo được nhiều người rỉ tai là hàng Pháp được bê nhiều nhất, bất chấp giá cả. "Auchan của Pháp, hàng Pháp thì tốt rồi, khỏi phải bàn", bà Hải vừa gọi đứa cháu bê 5 thùng nước giặt và nước rửa tay nói.

Ng.Ng Người mua theo kiểu "thà lấy nhầm hơn bỏ sót"

Ng.Ng Hàng hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng được người mua "dọn" sạch sẽ tứ tối hôm qua

Ng.Ng Mấy khi được mua hàng xài bằng giá sỉ Ng.Ng Tuy tham rẻ thật, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn đủ "tỉnh táo" để soi giá sản phẩm thế nào trước khi quyết định ném vào giỏ

Ng.Ng "Hàng của Pháp cỡ nào cũng tốt, giá lại rẻ nữa. Một chai nước giặt chỉ 30.000 đồng, tội gì không mua" Ng.Ng Hàng áo quần có mức giảm không hấp dẫn nên không có nhiều người mua

Ng.Ng Dãy dài người mua chờ thanh toán ngày càng dài thêm, nhiều người sau hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt tính tiền

Tuy nhiên, trong chuỗi 18 siêu thị tại TP.HCM, Auchan chỉ giải tán hàng tại 15 siêu thị, còn 3 siêu thị Auchan Crescent Mall, Auchan Era Town (Q.7) và Auchan Hoàng Văn Thụ (Tân Bình) vẫn hoạt động bình thường. Thế nên, cùng một loại hàng hóa, tại Auchan Âu Cơ được giảm 25-50%, nhưng tại Auchan Hoàng Văn Thụ không được giảm. Chẳng hạn, thùng bia Heineken vẫn giá 430.000 đồng và chai nước giặt hiệu riêng của Auchan cũng giá 72.000 đồng, trong khi cùng loại tại Âu Cơ giá 35.000 đồng. Theo nhân viên tại đây, siêu thị Auchan Hoàng Văn Thụ sẽ hoạt động bình thường cho đến tháng 10 năm nay mới có kế hoạch chuyển chủ mới.

Ng.Ng Chưa nằm trong diện đóng cửa dịp này, Auchan Hoàng Văn Thụ hàng vẫn ngập quầy kệ và người mua vô vùng vắng

"Chết" vì bị chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi "đè"

tin liên quan Thêm đại gia bán lẻ ngoại rời Việt Nam Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất liên quan đến sự thất bại của Auchan tại Việt Nam là chọn vị trí. Nhiều siêu thị của chuỗi bán lẻ này mở tại vị trí thoạt trông có vẻ “đắc địa” song khả năng cạnh tranh cực kỳ cao. Trong khi theo chuyên gia bán lẻ, “vị trí, vị trí, vị trí” là điều tiên quyết sự thành công của chuỗi bán lẻ.

Auchan Useful (Tân Bình) vừa đóng cửa ngày 30 tết được mở sau khi khu vực đó đã có 2 siêu thị lớn là Co.opMart Lữ Gia (đường Nguyễn Thị Nhỏ, Tân Bình) và siêu thị Lotte Mart (đường Lê Đại Hành, Q.11). Xa hơn chút lên đường Tô Hiến Thành có siêu thị BigC hàng hóa phong phú. Ngoài ra, Auchan Useful được bao quanh bởi ít nhất 4 chợ truyền thống: Chợ ông Địa, Trần Văn Quang, Tân Phước và chợ Phú Bình khu giáo xứ Phú Bình. Những ngôi chợ này luôn phong phú thực phẩm từ quê lên. Xa hơn chút, có các chợ Bình Thới, chợ Minh Phụng, chợ Tân Bình, chợ Bà Hoa…

Hoặc nằm ngay trên đường Âu Cơ, Auchan ở đây cũng đìu hiu khách bởi đối diện xéo đã có siêu thị BigC lớn trong tầng trệt trung tâm thương mại tại tòa nhà Oriental Plaza. Auchan trên đường Cao Thắng cũng vậy, được đặt ngay tuyến đường có siêu thị Aeon Citymart trước đây cũng ít người mua sắm, buộc phải bán lại cho nhà đầu tư khác.

Đó là chưa tính, xung quanh Auchan luôn có chuỗi cả chục cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini như Vinmart, SatraFood luôn là lợi thế thu hút các bà nội trợ hơn so với Auchan. Do chuỗi bán lẻ này phát triển theo kiểu “nửa nạc nửa mỡ” hàng rau quả tươi không phong phú và hàng tiêu dùng lại cầm chừng bởi diện tích siêu thị cũng luôn nhỏ hơn so với mô hình siêu thị lớn của BigC, Co.opMart, LotteMart…

Một lái xe tải, chở hàng giao cho siêu thị Auchan, nay quay lại mua hàng nhận xét: "Khu vực này toàn siêu thị mini và chợ không à, ai vào đây mua đồ ăn đâu biểu sao người ta không sập tiệm. Mỗi ngày tui giao bún cho khu vực này cả xe tải, trong khi đưa vào siêu thị có 6 kg".