Người trồng mía lao đao vì đường lỏng

Giá rẻ lại không phải chịu thuế

Anh K., đại diện doanh nghiệp hóa chất ở Q.Tân Bình (TP.HCM), giới thiệu: Thùng thiếc này là nước đường Hàn Quốc, còn thùng nhựa của Thái Lan, trọng lượng 25 kg/thùng. Hai loại này chất lượng và giá đều tốt, giá bán lẻ chỉ 15.000 đồng/kg, tương đương 375.000 đồng/thùng. Các loại đường lỏng của Trung Quốc giá thấp hơn một chút nhưng hiện đang hết hàng. Nếu mua đơn hàng trên 1 tấn sẽ có giá ưu đãi và giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Theo anh K., khách hàng chủ yếu của loại đường mới này là các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt... Gần đây một số đại lý mua mỗi lần vài chục thùng về bán lẻ cho các nhà hàng, quán ăn. “Sử dụng đường lỏng có nhiều cái lợi. Giá thường rẻ hơn đường thông thường 2.000 - 3.000 đồng/kg mà độ ngọt lại cao hơn nên có lợi về kinh tế cho những người sản xuất”, anh K. nói.

Với nhiều người, đường lỏng rất mới, thậm chí lần đầu mới nghe thấy nhưng trên thị trường loại đường này đang được bán khá nhiều. Đây là lý do khiến sức tiêu thụ đường nội bị ảnh hưởng mạnh. Thống kê của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho biết: Tính đến ngày 15.4, tổng lượng đường tồn kho lên đến 681.000 tấn, tăng thêm 37.000 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Tồn kho luôn đi cùng với giảm giá, giá đường tại kho hiện cũng chỉ còn 11.000 - 12.000 đồng/kg, giảm đến 5.000 - 6.000 đồng/kg so với cùng thời điểm này năm 2017. Đường giảm, giá thu mua mía nguyên liệu từ ruộng cũng giảm trung bình 200.000 đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều nơi mía quá lứa, trổ cờ không tiêu thụ được, người trồng mía lại rơi vào cảnh khốn khó.