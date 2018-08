Người Việt chi gần 900 triệu USD mua hàng từ Thái Lan mỗi tháng

Theo phân tích từ Trung tâm thông tin thương mại Bộ Công thương hôm 13.8, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN, thương mại hai nước tăng trưởng mức 15% so cùng kỳ.

Một vài số liệu cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan tăng trưởng gấp đôi so với chiều ngược lại, song giá trị kim ngạch xuất khẩu Việt chỉ bằng nửa Thái Lan. Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, kim ngạch song phương đạt 8 tỉ USD, trong đó xuất khẩu Việt sang Thái chiếm 2,7 tỉ USD, tăng gần 23% so cùng kỳ và Thái sang Việt gần 5,3 tỉ USD, tăng 11% so cùng kỳ.



Hiện nhóm hàng công nghiệp như điện thoại và linh kiện Việt Nam nhập mạnh từ Thái Lan, tăng gần 50% so cùng kỳ năm trước, trung bình mỗi tháng Việt Nam chi gần 125 triệu USD nhập nhóm hàng này từ Thái Lan.

Đặc biệt, theo cơ quan này, năm nay, lượng xăng dầu Thái Lan nhập khẩu từ Việt Nam tăng đột biến với 25.800 tấn, trị giá 13,4 triệu USD trong 6 tháng. Tính giá xuất bình quân 520,52 USD/tấn, tăng gấp 14,7 lần về lượng và gấp 45 lần về trị giá.