Người Việt hào hứng đón nhận thịt lợn mát chuẩn châu Âu

Mới lạ thịt heo mát

Trong tình hình dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành, thịt lợn sạch, có nguồn gốc truy xuất rõ ràng được đông đảo người dân tìm mua.

Tháng 6.2019, người tiêu dùng tại Hà Nội vô cùng hào hứng trước sự trở lại của thịt lợn mát MEATDeli. N.L, một bạn trẻ cho biết: “Tuần trước đi siêu thị VinMart thấy hộp thịt heo mát quá chuẩn, y hệt hộp thịt heo mua ở Anh khi mình đi du học. Chân giò bó sẵn, không phải rửa lại, luộc lên không bị bọt đen, quá tiện luôn”.

Lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn chiều của gia đình, chị T. (nhân viên văn phòng, quận Thanh Xuân) cho biết: “Thịt mát MEATDeli ấn vào có cảm giác mềm mượt, màu sắc thịt hồng hào rất bắt mắt. Đặc biệt, loại thịt này không cần sơ chế, rã đông mà có thể chế biến được ngay”.

Theo Tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát, thịt lợn ngay sau khi giết mổ được xử lý làm mát để bảo đảm tâm thịt ở phần dày nhất đạt nhiệt độ từ 0 - 40C. Đây là “nhiệt độ vàng” bởi ở điều kiện này, vi sinh vật bị kiềm hãm sự phát triển, duy trì được một số enzyme giúp thịt tươi ngon và giữ trọn chất dinh dưỡng, trong khi các tinh thể nước không bị đông cứng trong mô thịt.

Người tiêu dùng chọn mua thịt mát tại cửa hàng MEATDeli

Thịt sạch chuẩn châu Âu cho người Việt

Toàn bộ quy trình sản xuất MEATDeli theo công nghệ thịt mát từ châu Âu và do chính các chuyên gia giàu kinh nghiệm của EU trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm. Thịt mát MEATDeli đưa ra thị trường đáp ứng quy chuẩn kép: mô hình 3F và hệ thống 3 tuyến kiểm dịch.

Ở mô hình 3F, quy trình sản xuất thịt được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thức ăn, chọn con giống, nuôi lợn theo công nghệ cao đến khâu giết mổ và chế biến. Chữ F đầu tiên - “Feed” - đại diện cho thức ăn chăn nuôi chất lượng đạt chuẩn. Lợn được nuôi bằng thức ăn theo công nghệ Bio-zeem, đáp ứng tiêu chuẩn GLOBAL GAP, không thuốc tăng trưởng hay chất tạo nạc.

Chữ F thứ hai là Farm (trang trại). Ngày 13.6, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị Bàn giải pháp nhằm ổn định, thúc đẩy phát triển chăn nuôi đàn lợn. Một trong những giải pháp được đưa ra để kiểm soát tình hình dịch bệnh là đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, trong đó có việc phát triển các trang trại lớn áp dụng kỹ thuật cao theo kịp tiêu chuẩn thế giới. Tại trang trại kỹ thuật cao MNS Nghệ An, con giống được tuyển chọn khắt khe từ nguồn lợn khỏe, loại trừ hoàn toàn mầm bệnh. Hệ thống truy xuất nguồn gốc đảm bảo sản phẩm thịt lợn an toàn, tuân thủ quy trình kiểm soát dịch bệnh khắt khe và an toàn sinh học.

Chữ F cuối cùng là Food - quy trình chế biến thịt theo chuẩn châu Âu. Sau khi đến nhà máy, lợn được chăm sóc kỹ lưỡng từ 2 - 3 ngày. Lợn được cách ly và nghe nhạc thư giãn trước khi làm ngất bằng khí CO2 từ 10 - 20 giây. Thân thịt ngay sau khi giết mổ được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ từ 0 - 40C trong vòng 24 giờ. Toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phối sản phẩm đều đảm bảo ở điều kiện nhiệt độ từ 0 - 40C cho đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống 3 tuyến kiểm dịch là một điểm cộng cho độ an toàn tuyệt đối của thịt mát MEATDeli:

- Tuyến 1: Kiểm dịch lợn ngay tại trại, chỉ thu mua lợn khỏe có kết quả âm tính với dịch tả lợn châu Phi;

- Tuyến 2: Kiểm dịch lợn trước khi nhập vào nhà máy, bảo đảm thêm 1 lần nữa không có lợn mang mầm bệnh;

- Tuyến 3: Kiểm dịch thịt lợn trước khi xuất từ nhà máy, chắc chắn thịt mát MEATDeli đưa ra thị trường không nhiễm mầm bệnh.

MEATDeli có bán tại hệ thống VinMart và các cửa hàng MEATDeli tại Hà Nội hoặc gọi số hotline 18006828 để đặt hàng.