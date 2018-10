Người Việt mê trà sữa, trà matcha hơn cả cà phê

Một khảo vừa được công bố của Kantar Worldpanel khảo sát tại TP.HCM trong tháng 9 cho thấy, có 15% người Việt chọn cà phê trong khi 26% chọn uống trà và 59% cho chọn các thức uống khác.

Đâu là lý do khiến mức tiêu thụ của trà vượt xa cà phê trong khi Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới. Theo Kantar Worldpanel, món trà ở đây là trà sữa chủ yếu và khảo sát cho thấy, cứ trung bình 5 người sẽ có một người mua trà sữa ít nhất một lần. Sau món trà sữa là trà đào và trà xanh của Nhật Bản (matcha). Thậm chí, người tiêu dùng sẵn sàng chi với mức giá cao hơn cho 3 loại thức uống này, với giá thành bình quân gấp 1.5 - 2 lần so với các loại thức uống làm từ trà khác. Thứ nữa, Kantar Worldpanel cho rằng, thị trường trà sữa Việt Nam đang bùng nổ trong những năm gần đây khiến rất nhiều thương hiệu trà sữa nhượng quyền mọc lên đặc biệt tập trung tại các thành phố lớn khiến nhóm thức uống mới lạ này sớm lọt top tiêu thụ. Tại TP.HCM, ba cái tên đã chinh phục phần lớn người được phỏng vấn khảo sát chính là The Coffee House, Phúc Long và Highlands. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ đối tượng khách hàng



Tuy nhiên, cũng theo khảo sát, 15% người chọn món khoái khẩu là cà phê cũng không phải thấp bởi đây là “tín đồ” dùng cà phê mỗi ngày với số lượng không chỉ 1 ly/ ngày. Cà phê Việt truyền thống bao gồm cà phê đen và cà phê sữa là những sự lựa chọn phổ biến đầu tiên. Song bên cạnh đó, các lựa chọn hiện đại hơn, đến từ phương Tây như cà phê cappuccino, mocha và đá xay (frappe) cũng dần được biết đến nhiều, và đang chiếm khoảng ¼ doanh số phân khúc cà phê. “Đây chắc chắn là một trong những điều cần để mắt đến trong thời gian tới để xem sự ảnh hưởng của những hương vị mới này đến hương vị cà phê truyền thống như thế nào khi mà số lượng chuỗi cà phê hiện đại ngày càng tăng lên”, báo cáo Kantar Worldpanel viết.