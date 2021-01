Người Việt Nam lạc quan nhất trong khu vực ASEAN

Người Việt Nam lạc quan nhất khu vực về tương lai, bất chấp những thách thức về kinh tế và xã hội do dịch Covid-19 gây ra, theo chỉ số lạc quan do Ngân hàng UOB tính toán. So với các nước ASEAN khác, Việt Nam xếp cao nhất về chỉ số lạc quan với 62,4 điểm, cao hơn hẳn Malaysia, Singapore , Thái Lan, và Indonesia.

Chương trình nghiên cứu bắt đầu từ tháng 7.2020, hơn 3.500 người tham gia đến từ các nước ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam được phỏng vấn. Việt Nam có 620 người ở Hà Nội và TP.HCM tham gia. Về tài chính cá nhân, nhiều người Việt chắc chắn rằng họ sẽ thịnh vượng hơn trong năm tới, với 72% cho rằng họ sẽ khá giả hơn, với mức độ lạc quan ở tất cả các nhóm tuổi. Về điểm này, Việt Nam xếp cao nhất khu vực, cao hơn Malaysia (57%), Thái Lan (52%), Indonesia (47%) và Singapore (41%).

Ông Harry Loh, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng người Việt Nam lạc quan về tương lai, thậm chí ngay cả khi họ trải qua những thay đổi về lối sống và thói quen do cách ly xã hội . 81% người Việt tin rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2021, cao nhất so với các nước ASEAN. Sự lạc quan này, ở mức cao nhất khu vực, có thể do thành quả chống dịch thành công của Việt Nam, và thành quả này là yếu tố nền tảng cho việc phục hồi nền kinh tế.”

Chỉ số lạc quan của UOB cũng cho thấy, theo thế hệ, thế hệ Baby Boomers (từ 56 tuổi trở lên) ở Việt Nam lạc quan nhất với 67,7 điểm, theo sau là thế hệ X (độ tuổi 40 – 55) với 65,2 điểm và thế hệ Y (24 - 39 tuổi) 59,8 điểm. Kết quả này của Việt Nam là khác biệt bởi vì ở các nước khác trong khu vực, Baby Boomers kém lạc quan nhất. Một lý do để lý giải vì sao thế hệ Baby Boomers ở Việt Nam lạc quan trong thời điểm khủng hoảng có thể do họ đã lớn lên trong giai đoạn khó khăn, do vậy bền bỉ hơn, cũng như có tinh thần kiên trì và ý chí cầu tiến.