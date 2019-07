Nguy cơ thiếu điện vì dự án chậm tiến độ

Ông Phương Hoàng Kim, Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, cho hay để đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,6%/năm (phương án cơ sở trong Quy hoạch điện 7 điều chỉnh) thì sản lượng điện sản xuất cần bổ sung bình quân 26,5 tỉ kWh/năm, tương đương công suất nguồn cần thêm ít nhất 4.500 - 5.000 MW nguồn nhiệt điện hoặc từ 14.000 - 16.000 MW nếu là năng lượng tái tạo.

Ngay cả khi huy động tối đa các nguồn điện, kể cả các nguồn điện chạy dầu giá cao thì hệ thống sẽ thiếu điện khoảng 6,6 tỉ kWh vào năm 2021 Ông Phương Hoàng Kim, Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo

“Tuy nhiên, do nhiều dự án nguồn điện lớn bị chậm tiến độ so với quy hoạch, đặc biệt các nguồn điện BOT, các dự án nhiệt điện than, chuỗi dự án khí nên ngay cả khi huy động tối đa các nguồn điện, kể cả các nguồn điện chạy dầu giá cao thì hệ thống sẽ thiếu điện khoảng 6,6 tỉ kWh vào năm 2021, đến năm 2022 tăng lên khoảng 11,8 tỉ kWh, năm 2023 có thể lên đến 15 tỉ kWh”, ông Kim lo ngại.