Nhà đầu tư mua ròng, giá vàng dự báo tăng

Giá USD tự do ngày 2.5 tiếp tục giảm thêm 10 - 20 đồng/USD. So với mức đỉnh đạt hồi cuối tháng 3 gần 24.000 đồng/USD, giá USD tự do hiện nay giảm 500 đồng, tương đương 2%.