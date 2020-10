Nhanh tay chớp lấy cơ hội đầu tư bất động sản tại Anderson Park

Đầu tư bất động sản: Vì sao trở thành xu hướng?

Do tác động của dịch Covid-19, nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng, các nhà đầu tư cũng dần khắt khe hơn trong việc lựa chọn kênh đầu tư. Và kênh đầu tư mang lại lợi nhuận và độ an toàn cao sẽ có nhiều ưu thế. Thế giới thời gian qua đã chứng kiến sự tăng vọt của giá vàng cùng nhiều kỷ lục mới, điều đó đã thu hút được nhiều “cánh tay vàng” trong lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên, khi xét về tính ổn định, nhiều chuyên gia vẫn nhận định bất động sản mới là một “sàn giao dịch màu mỡ”, là một trong những phương thức đem lại lợi nhuận ổn định nhất. Trải qua nhiều biến động của nền kinh tế, bất động sản được coi là nơi giữ vốn an toàn, sinh lời nhiều và có tính thanh khoản cao. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư này còn mang lại nhiều lợi ích khác.

Thứ nhất, “an cư lạc nghiệp” là đích đến không chỉ riêng ai, bên cạnh đầu tư căn hộ để tận hưởng cuộc sống, ngay chính các chuyên gia cũng cần tìm một văn phòng làm việc đủ chuẩn, chuyên nghiệp, giúp bùng nổ sức sáng tạo cũng như gia tăng những “con số” kinh doanh theo từng quý.

Thứ hai, đầu tư bất động sản mang đến một nguồn thu nhập quanh năm. Một chuyên gia thị trường thông minh chắc chắn sẽ không bao giờ để nguồn vốn đứng yên mà sẽ tìm nhiều cách sinh lời, đầu tư bất động sản chính là một lựa chọn sáng suốt. Chỉ bằng việc “lướt sóng” vào một mảnh đất, một căn hộ hay cho người khác thuê lại đã có một nguồn thu nhập ổn định.

Cuối cùng, đầu tư bất động sản chính là giải pháp giúp kiểm soát tài sản một cách hiệu quả. Mặc dù thị trường bất động sản đầy biến động, song nó sẽ không giảm theo thời gian. Chính vì thế, nhiều chuyên gia kinh tế đưa ra lời khuyên rằng nếu có một “cái đầu nóng” về thời thế, hãy “chạm tay” ngay vào thị trường bất động sản.

Anderson Park - cơ hội đầu tư hiếm có

Anderson Park chính là cơ hội đầu tư hiếm có dành cho các nhà đầu tư. Tọa lạc tại điểm giao thoa giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và quốc lộ 13, nơi đây thừa hưởng sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng giao thông thành phố. Hơn thế, đây còn là một trong những nơi phát triển nhất khu vực, với đầy đủ chuỗi tiện ích đa dạng và hiện đại xung quanh.

Tọa lạc tại Bình Dương, “thủ phủ công nghiệp” ở miền Nam, khu đô thị Anderson Park trở thành một lời giải hiệu quả cho bài toán thiếu khu căn hộ cao cấp cho các chuyên gia trong nước và quốc tế. Với Anderson Park, nhiều người sẽ không còn phải gặp cảnh “sáng Bình Dương, tối Sài Gòn”, không còn những cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ giữa các thành phố.

Được kiến tạo theo xu hướng đô thị mini, bên cạnh vị trí đắc địa tại Thuận An, Anderson Park sở hữu những lợi thế ấn tượng để tạo dựng một cuộc sống hiện đại, kiểu mẫu. Dự án dành hơn 70% diện tích cho không gian xanh, hướng đến giá trị sống xanh, sống khỏe, gần gũi với thiên nhiên cho cư dân tương lai. Hơn thế, chủ nhân căn hộ còn được tận hưởng tiện ích từ khu thương mại dịch vụ hiện đại, shophouse, hồ bơi thác nước đẳng cấp resort, gym, BBQ, khu thể thao ngoài trời, công viên, lối chạy bộ… Tất cả đảm bảo một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn trải nghiệm.

Đặc biệt, “tiềm năng vàng” Anderson Park còn triển khai xây dựng mô hình officetel với 672 căn tại block C và D, từ tầng 3 đến tầng 14. Officetel là mô hình căn hộ đa năng, kết hợp giữa văn phòng với khách sạn cùng diện tích tiêu chuẩn là 32m2 - 50m2 và có thể thông căn nếu muốn. Đây là dự án hiếm hoi được cấp phép làm officetel, hứa hẹn sẽ mang đến một môi trường làm việc thoải mái, tiện nghi cho chủ sở hữu.

Ngoài ra, hệ thống camera an ninh hiện đại, bảo vệ hành lang, bảo vệ tại hầm gửi xe, bảo vệ thang máy, thẻ từ thang máy, khóa thông minh, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các cư dân Anderson Park an tâm tận hưởng cuộc sống.

Có thể khẳng định đầu tư vào Anderson Park là một quyết định sáng suốt của một chuyên gia thông minh.