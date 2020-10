Nhập khẩu ô tô vọt thêm 3.830 chiếc so với tháng 8

Cụ thể, tháng 9, có 12.670 chiếc ô tô các loại được nhập khẩu, tương ứng đạt 256 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 8 chỉ 8.836 chiếc với trị giá 202 triệu USD.

Trong đó, riêng xe ô tô dưới 9 chỗ, trong tháng 9, nhập khẩu từ Indonesia tăng gần 88% so với tháng 8 với 4.572 chiếc, nhập từ Thái tăng 61% với 4.491 chiếc. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, lượng xe ô tô tải nhập khẩu trong tháng 9 cũng tăng nhẹ về lượng với 6,5% và trị giá tăng hơn 16%; ô tô chuyên dụng tăng 18,6% về lượng và tăng hơn 37% về trị giá so với tháng trước. Tuy nhiên, xe ô tô chuyên dụng tăng nhập từ Trung Quốc (gấp đôi) với 329 chiếc, từ Hàn Quốc tăng 52% với 117 chiếc nhưng giảm 39% từ thị trường Mỹ với 99 chiếc.

Tính lũy kế 9 tháng của năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 66.465 chiếc ô tô các loại, giảm hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 49.320 chiếc, giảm 38%; ô tô vận tải là 13.110 chiếc, giảm 42%.

Theo Tổng cục hải quan, trong tháng 9, các doanh nghiệp cũng chi 384 triệu USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, tăng 21% so với tháng 8 là 317 triệu USD. Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ khá đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 102 triệu USD, tăng 29%; từ Thái Lan với 85,5 triệu USD, tăng 20,1%; từ Nhật Bản với 64 triệu USD, tăng 9,9%; từ Trung Quốc với 55 triệu USD, tăng 12,5% so với tháng trước. Như vậy, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô trong 9 tháng đạt 2,66 tỉ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.