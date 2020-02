Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 3 tỉ đồng phòng chống dịch Corona

Lô hàng gồm nhiều loại sinh phẩm trị giá khoảng 14 triệu yen (tương đương 3 tỉ đồng) để thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh và chính xác loại virus mới này. Hôm nay 7.2, tại NIHE, JICA đã trao lô hàng sinh phẩm viện trợ đầu tiên (tương đương khoảng 2,3 triệu yen).

Tính đến ngày 7.2, Việt Nam đã ghi nhận 12 trường hợp nhiễm virus Corona và khoảng 77 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly. Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình dịch bệnh này trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó và quyết liệt chống dịch.

Trước khi xuất hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Việt Nam cũng đã phải trải qua nhiều đại dịch như SARS (2003), H5N1 (2004)..., nhưng tại các thời điểm đó Việt Nam vẫn chưa được trang bị phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 để thực hiện xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Để hỗ trợ Việt Nam trong hoàn cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai ba dự án: Dự án viện trợ không hoàn lại “Lắp đặt phòng an toàn sinh học cấp 3 tại NIHE” (năm 2006) và hai Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm “Tăng cường năng lực cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về kiểm soát các bệnh dịch lây nhiễm mới” (2006 - 2010), “Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho mạng lưới phòng xét nghiệm (2011 - 2016)”.