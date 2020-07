Nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn mua bán ‘chui’ cổ phiếu

Từ đầu tháng 7 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã liên tục thông báo xử phạt các cá nhân và doanh nghiệp do vi phạm trong quy định giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán . Cụ thể, phạt bà Phạm Thị Lan Hương – cổ đông lớn của CTCP Phát triển Công viên xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC) 37,5 triệu đồng do báo cáo chậm về giao dịch. Cá nhân này trong giữa tháng 3 đã lần lượt bán 50.000 cổ phiếu UPC và 181.000 cổ phiếu UPC, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lần lượt giảm từ 6,79% xuống 5,32% và xuống 0 cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn nhưng sau một tháng mới có báo cáo.

Tương tự, UBCKNN ra quyết định xử phạt CTCP Thủy sản Mekong (AAM) 70 triệu đồng do bán cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo theo quy định. Hay UBCKNN cũng phạt ông Nguyễn Tiến Dũng 27,5 triệu đồng – là người có liên quan đến trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (mã TDT) đã thực hiện giao dịch mua 330.000 quyền mua cổ phiếu TDT nhưng báo cáo không đúng thời hạn; phạt ông Nguyễn Huy Hoàng 22,5 triệu đồng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã bán 330.000 quyền mua cổ phiếu TDT nhưng báo cáo chậm; phạt 10 triệu đồng đối với ông Đinh Ngọc Quyền-thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc của CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây (STU) vì không báo cáo về việc mua 10.000 cổ phiếu STU; phạt ông Đoàn Thế Rong, cổ đông lớ n của CTCP Giấy Việt Trì (mã GVT) 25 triệu đồng; phạt ông Phạm Văn Tuân, cổ đông lớn của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội (mã NHA) 31,25 triệu đồng...

Ngoài ra, UBCKNN cũng liên tục xử phạt các công ty không báo cáo tài chính theo quy định. Cụ thể, xử phạt CTCP Liên Minh 85 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, năm 2018; báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018 và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2018, 2019. Với vi phạm tương tự, đầu tháng 7, UBCKNN đã xử phạt CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (PBC) 85 triệu đồng do không nộp báo cáo tài chính bán niên, hợp nhất quý và một số báo cáo tài chính riêng các quý trong hai năm 2018, 2019. UBCKNN cũng xử phạt CTCP Tập đoàn Hoàng Long (HLG) 100 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính năm 2018, 2019 được kiểm toán, đồng thời, công bố chậm nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, báo cáo tài chính quý 4/2018…