Nhiều doanh nghiệp muốn giữ nguyên ngày nghỉ tết Nguyên đán

Theo ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội), dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2012 đang được Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân có đưa ra 2 phương án. Phương án 1: giữ nguyên quy định nghỉ như hiện nay (5 ngày). Phương án 2: không có ngày nghỉ bù trong dịp tết Nguyên đán nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần.

Giải thích lý do đưa ra đề xuất này, ông Thiện cho biết: "Đa số các nước trên thế giới có lịch nghỉ tết Dương lịch dài. Ngược lại, Việt Nam có thời gian nghỉ tết Dương lịch ngắn và nghỉ tết Nguyên đán dài. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu của Việt Nam lệch nhịp so với thế giới. Lịch nghỉ trong luật Lao động chỉ có 5 ngày, nhưng thường có ngày nghỉ bù để cho tròn thành 1 tuần, ảnh hưởng tiến độ sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu và lệch với nhịp của thế giới”.

Cũng theo ông Thiện, so với những ngày nghỉ của các nước trong khu vực có số ngày nghỉ lễ được tính lương của Việt Nam còn thấp. Cụ thể, Việt Nam chỉ có 10 ngày, trong khi Singapore 12 ngày, Campuchia 14 ngày, Lào 16 ngày…

Từ thực tế trên, ông Thiện cho hay: “Trong quá trình soạn thảo, nhiều ý kiến đề nghị sửa rút ngắn ngày nghỉ tết Âm lịch lại và ngày nghỉ bù sẽ chuyển sang những ngày nghỉ khác để nhịp nghỉ của người lao động có phần đáp ứng với quá trình liên thông trong thực hiện đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu, phù hợp với nhiều nước trên thế giới”.

Đại diện cho các doanh nghiệp dệt may góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), ông Trương Văn Cẩm, Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị nên giữ theo quy định hiện hành. Trong trường hợp ngày nghỉ tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Ông Cẩm chia sẻ: “Đặc thù của ngành dệt may có rất nhiều lao động tại các khu công nghiệp đi làm ăn xa nhà. Do đó, doanh nghiệp càng phải tạo điều kiện cho họ có ngày nghỉ bù tết để họ có thêm động lực làm việc. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp dệt may ở khu vực phía Nam còn cho người lao động nghỉ tết tới tận hết rằm tháng giêng”.