Nhiều dự án BĐS ngoại góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Dòng vốn ngoại “thay máu” đô thị

Trong bốn tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký mới, vốn tăng thêm và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,59 tỉ USD, mức kỷ lục kể từ năm 2016. Trong 19 lĩnh vực đầu tư, BĐS đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,1 tỉ USD, chỉ sau ngành công nghiệp chế biến – chế tạo. Tại TP.HCM nói riêng, xét về lượng vốn đăng ký, BĐS chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 32,7%.

Xu hướng gia tăng đầu tư vào BĐS trong những năm vừa qua với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế như Keppel Land, CapitaLand, Mapletree, Gamuda Land, Creed Group, Phú Mỹ Hưng… giải thích cho sự thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị TP HCM - từ sự xuất hiện của các cao ốc tại quận 1 như Saigon Centre, Bitexco hay Times Square cho đến việc hình thành các khu vực đô thị mới tại các hành lang phía Đông và phía Nam.

Trong số nhiều nhà đầu tư quốc tế lớn trong lĩnh vực BĐS có Keppel Land, công ty đã hoàn thành toà nhà Saigon Centre, góp phần thay đổi cảnh quan đô thị TP.HCM và thiết lập những chuẩn mực mới về không gian sống - làm việc - giải trí chất lượng cao. Hiện nhà đầu tư đến từ Singapore này đang phối hợp cùng Tấn Trường triển khai khu phức hợp ven sông hiện đại bậc nhất khu Nam có tên Riviera Point.

Tô điểm đường chân trời đô thị

Là khu căn hộ cao nhất quận 7, Riviera Point đã và đang góp phần kiến tạo đường chân trời khu Nam thành phố.

Được phát triển qua nhiều giai đoạn, Giai đoạn 1A của Riviera Point hoàn thành vào năm 2014, tạo điểm nhấn kiến trúc cho quận 7 với ba tòa tháp ấn tượng và hiện là địa chỉ an cư lý tưởng của một cộng đồng dân cư thành đạt, đa văn hóa. Được ra mắt trong năm 2016, The View tại Riviera Point, Giai đoạn 1B của Riviera Point, tiếp tục tái định nghĩa những chuẩn mực sống mới tại Nam Sài Gòn. Hiện ba tòa tháp và khối đế của The View đã dần thành hình và đang từng ngày làm hoàn thiện hơn bức tranh đô thị hiện đại của Nam Sài Gòn.

Nối tiếp thành công của hai giai đoạn đầu, Riviera Point giới thiệu ra thị trường Giai đoạn 1C, The Infiniti tại Riviera Point, vào cuối năm 2018. Với giai đoạn này, chủ đầu tư đã mạnh dạn quy hoạch một không gian cảnh quan đậm chất Hawaii với khu vui chơi nước nội khu lớn nhất quận 7. The Infiniti sẽ là một đại công trình “xanh” thật sự, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc ấn tượng tại quận 7, đồng thời cũng là một hình mẫu cho các không gian sinh sống đô thị bền vững với giá trị vượt thời gian.

Với không gian cảnh quan đậm chất Hawaii, hơn 65% diện tích dự án The Infiniti được dành cho mảng xanh và khoảng 1.700 m2 mặt nước (phối cảnh)

Thiết lập chuẩn mực sống mới tại khu Nam

Với việc TP.HCM chủ trương hạn chế phát triển dự án nhà ở cao tầng tại các khu vực trung tâm thành phố, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường BĐS nội đô có xu hướng giảm dần về nguồn cung, tăng về giá. Trong bối cảnh đó, các dự án hiện hữu như The Infiniti đang tạo sức hút đặc biệt nhờ vào những giá trị sống tích cực.

The Infiniti tại Riviera Point mang đến một môi trường tối ưu để cư dân vừa có thể sống chan hòa cùng thiên nhiên đầy hứng khởi, vừa tận hưởng những tiện ích nội khu hiện đại như khối đế thương mại, phòng Gym, phòng Yoga, hồ bơi nước mặn tràn bờ 50m… Cư dân cũng dễ dàng tiếp cận nhiều tiện ích công cộng như trường quốc tế, bệnh viện, khu mua sắm tại Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng liền kề.

The Infiniti cũng là không gian lý tưởng để con trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ và phát triển toàn diện. Hệ thực vật phong phú tại The Infiniti góp phần thanh lọc bụi bẩn, điều hòa không khí, hạn chế tác hại của tia cực tím, mang đến một môi trường an lành. Trẻ có thể thỏa thích tắm biển “Hawaii” và thám hiểm rừng xanh mỗi ngày, hay tìm hiểu về thế giới tự nhiên khi cùng bố mẹ làm vườn tại vườn rau hữu cơ. The Infiniti sẽ mang đến cho cả gia đình 365 ngày hè đầy hứng khởi cùng vô vàn cơ hội để trẻ vận động và học hỏi điều hay.