Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng được áp dụng tại Thép Hòa Phát

Giải pháp tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả của công ty đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thép Hòa Phát, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của ngành điện hiện nay.

Với đặc thù sản xuất công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó hoạt động sản xuất gang thép sử dụng lượng lớn điện, nước, than… Hòa Phát đề cao việc sử dụng tiết kiệm các loại năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, công ty không ngừng nghiên cứu, áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường triển khai tại tất cả các khu vực sản xuất của Hòa Phát trên toàn quốc.

Trong lĩnh vực sản xuất gang thép, Khu liên hợp (KLH) sản xuất gang thép tại Hải Dương lựa chọn công nghệ luyện than cốc thu hồi nhiệt siêu sạch tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, thân thiện với môi trường. Đây là công nghệ sản xuất than coke sạch thu hồi nhiệt đạt các tiêu chuẩn môi trường theo cơ chế phát triển sạch CDM giảm lượng khí thải nhà kính theo Nghị định thư Kyoto. Công nghệ này triệt tiêu toàn bộ khí, khói và các chất hóa học độc hại sinh ra từ quá trình luyện than cốc, chỉ thu hồi lại nhiệt năng để chạy máy phát điện, giúp Hòa Phát chủ động gần 50% nhu cầu điện sản xuất.

Còn tại KLH sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Quảng Ngãi, dự kiến sản lượng điện tự chủ được lên đến 60-70%, đem lại giá trị kinh tế không nhỏ cho thép Hòa Phát.

Liên quan đến giải pháp tiết kiệm điện, KLH Hòa Phát Hải Dương còn áp dụng chạy thử nghiệm bơm công suất tiết kiệm điện. Kết quả, sau khi thử nghiệm loại bơm tiết kiệm điện ở mức cùng lưu lượng và áp lực như nhau cho ra kết quả tiết kiệm 15-18% so với loại bơm đang sử dụng. Năm 2019, KLH Hải Dương sẽ áp dụng đại trà loại máy bơm này, ước tính sẽ tiết kiệm được hơn 3 triệu kWh điện/năm.

Chia sẻ tại buổi làm việc với Điện lực Hải Dương, ông Đỗ Đức Đôn, Phó giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương cho biết, hiện nay Hòa Phát Hải Dương đang tự chủ được khoảng gần 50% lượng điện cho KLH nhờ tận dụng nguồn nhiệt dư từ công nghệ sản xuất than coke sạch thu hồi nhiệt và tăng cường áp dụng các công nghệ hiện đại vào vận hành sản xuất, tiết kiệm điện năng. Dự kiến đến năm 2020, sau khi cải tạo và lắp thêm tổ máy phát điện 50MW bằng khí than và nhiệt lò coke, khi đó lượng điện sẽ tự chủ được 75-80% kế hoạch điện sử dụng. Ban giám đốc Công ty cũng đồng tình nhất trí với chương trình điều chỉnh phụ tải điện và phương án của Điện lực Hải Dương đưa ra và đăng ký tiết giảm tối đa 13 MW.