Nhiều ngành công nghiệp trọng điểm 'liêu xiêu' vì dịch Covid-19

Bộ Công thương vừa cập nhật tình hình sản xuất của một số ngành công nghiệp trọng điểm , trong đó, ngành dệt may dự kiến số đơn hàng trong 2 tháng tới sẽ bị giảm khoảng 70%; các đơn hàng dài hạn, đơn hàng mới của ngành điện - điện tử trong thời gian tới “sẽ rất ít”, trong khi ngay tuần tới, ngành gỗ sẽ phải cắt giảm 70% công suất.

Điều đáng nói, đây đều là những ngành trọng điểm, chiếm tỷ trọng và giá trị rất lớn trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam. Đáng ngại hơn, tỷ lệ lao động trong những ngành này rất lớn và đa số là lao động ở khu vực nông thôn nên bài toán đặt ra với an sinh xã hội sẽ càng lớn.

Theo thông tin từ Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ các tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, một phần là nhờ các đơn hàng của năm 2019 còn lại. Tuy nhiên, có thể từ 3 - 6 tháng tới, giá trị xuất khẩu chung sẽ giảm đáng kể bởi tác động của dịch Covid-19, do một số mặt hàng xuất khẩu có sự biến động mạnh.

Ngành da giày - dệt may cũng không sáng sủa hơn. Theo ước tính của Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam, nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài tại Mỹ và châu Âu, gần như 100% các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Dự kiến số lượng đơn hàng trong tháng 4, tháng 5 của 2 ngành sẽ bị giảm khoảng 70%. Các đơn hàng mới từ tháng 6 trở đi sẽ chưa được đàm phán và khả năng phục hồi đến cuối năm 2020 sẽ rất chậm.

Cần phải nói thêm rằng, các ngành dệt may, da giày là khối công nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với hơn 23% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nếu kịch bản trên xảy ra thì có thể sẽ tác động đến hơn 3/4 số lao động trong hơn 3 triệu lao động trực tiếp.

Trong hoàn cảnh khó khăn , nhiều "ông lớn" của ngành dệt may đã chuyển hướng vào thị trường nội địa, song cũng gặp nhiều vướng mắc vì đa số doanh nghiệp Việt Nam gia công xuất khẩu cho các thương hiệu nước ngoài. Do đó, các mẫu mã, nguyên liệu sử dụng nhằm đáp ứng thị hiếu của nước ngoài, không phải cho thị trường trong nước. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng đang giảm sút do các biện pháp phòng dịch cũng như tâm lý giảm chi tiêu những mặt hàng không thiết yếu.