Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó thống đốc NHNN cho biết Việt Nam xử lý dịch Covid-19 tốt nhưng các nước hiện nay vẫn đang trong giai đoạn chống dịch, diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài những giải pháp đã triển khai trong thời gian qua, NHNN sẵn sàng nguồn vốn cung ứng tín dụng cho khách hàng, đặc biệt là sau khi dịch kết thúc, trong trường hợp cần thiết NHNN sẽ thực hiện tái cấp vốn.

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN thông tin tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng (NH) tính đến giữa tháng 6 vào khoảng 2,1%, chỉ đạt 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó cho vay tiêu dùng, doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng giảm… Dù ngành NH đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn đi xuống. Sau hơn 2 tháng triển khai, tính đến ngày 8.6, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 403.000 khách hàng với khoản vay gần 1,23 triệu tỉ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23.1 đến nay hơn 978.000 tỉ đồng cho 225.500 khách hàng. Lãi suất cho vay giảm mạnh 0,5 - 2,5%/năm so với trước dịch, thậm chí có NH giảm 3 - 4%/năm. Ông Nguyễn Quốc Hùng cho hay tín dụng tăng chậm do khách hàng lo ngại dịch, nhưng ngành NH cũng lo. NH cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng đến thu nhập, doanh thu giảm và từ nay đến cuối năm còn nhiều rủi ro tiềm ẩn. Nguồn vốn của các NH hiện nay đang dồi dào nhưng không vì thế mà giảm chuẩn cho vay, không hạ thấp điều kiện tín dụng để đảm bảo chất lượng tín dụng.