Nhơn Hội New City - ‘mỏ vàng’ của nhà đầu tư địa ốc

Những điều làm nên giá trị vàng của Nhơn Hội New City

Với quy mô 36 ha, Nhơn Hội New City là một trong những dự án tiêu biểu do Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) phát triển, sở hữu vị trí đắc địa hiếm có trong khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, một trong những khu vực có tốc độ phát triển về du lịch, công nghiệp và dịch vụ đáng chú ý tại Quy Nhơn, Bình Định hiện tại.

Được thiết kế thành một khu đô thị sinh thái ven biển hiện đại với nhiều tiện ích, chức năng, đến nay giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn tất và bắt đầu đi vào vận hành, trong khi đó giai đoạn 2 và giai đoạn 3 cũng đang gấp rút triển khai để phục vụ cho việc mở bán chính thức trong thời gian tới.

Trong đó, về cơ sở hạ tầng, hiện nay căn bản đã hoàn chỉnh với các trục đường lớn, bên cạnh là hệ thống cây xanh công viên trung tâm rộng tới 11.808,31 m2 và các tuyến đường nội bộ cho cư dân đi bộ thư giãn và nhiều tiện ích đan xen bên trong dự án. Ngoài ra, cốt nền dự án cũng được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo ngôi nhà không lo bị ngập úng, hệ thống điện cũng được ngầm hóa 100%.

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó tổng giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị, Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi, định hướng mà nhà phát triển cùng chủ đầu tư mang tới Nhơn Hội New City là một khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp ven biển độc đáo dành cho khách hàng.

Trong đó, với hàng loạt các tiện ích cao cấp đáng chú ý như khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hồ bơi, sân tennis, trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm y tế, trường học quốc tế, sân chơi trẻ em, khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi, khu du lịch sinh thái… sau khi được hoàn thiện đồng bộ, dự án đảm bảo mang tới trải nghiệm “một bước chân với ngàn tiện ích”.

Nhơn Hội New City - Đô thị sinh thái ven biển với 11 công viên nội khu, liền kề công viên lớn 5 ha

Đón đầu giá trị vượt thời gian

Khảo sát ý kiến của những nhà đầu tư đã tham gia sớm từ những đợt mở bán đầu tiên của dự án Nhơn Hội New City cho thấy, tất cả đều có chung một quan điểm khá tích cực về triển vọng tăng trưởng trong dài hạn.

Nhìn lại khoảng 10 năm trước đây, tại những cung đường ven biển mà cụ thể là những cung đường ven biển tại các thành phố du lịch của miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn… giá đất còn khá thấp, đơn cử như đường Võ Nguyên Giáp của Đà Nẵng, hay đường Xuân Diệu của Quy Nhơn giá đất chỉ nằm quanh mức vài chục triệu đồng/m2, thậm chí thấp hơn.

Qua thời gian cùng với sự tăng trưởng du lịch và hạ tầng phát triển, giá đất các trục đường này đã tăng vọt phi mã. Ghi nhận thực tế hiện nay, chỉ tính riêng mặt đường Võ Nguyên Giáp đã lên tới 150 triệu đồng/m2, mặt đường Trần Phú - Nha Trang lên tới 300 triệu đồng/m2, mặt đường Xuân Diệu cũng đã lên tới gần 200 triệu đồng/m2 nhưng không thể mua được vì khan hiếm và không ai muốn bán.

Mức độ đắt đỏ của những cung đường cũng là lý do khiến nhà đầu tư tìm kiếm đến các vị trí khác có khả năng tăng trưởng với biên độ rộng trong tương lai như các tuyến đường trên, và Khu kinh tế Nhơn Hội nói chung và dự án Nhơn Hội New City nói riêng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm khi biên độ tăng trưởng liên tục nới rộng.

Theo chia sẻ của các nhà đầu tư dự án, mặc dù có mức tăng trưởng khá nóng thời gian vừa qua, tuy nhiên, mức đầu tư với các dự án tại Khu Kinh tế Nhơn Hội như Nhơn Hội New City vẫn còn tương đối thấp so với khu vực khác. "Cùng với sự phát triển về công nghiệp, thị trường bất động sản cũng sôi động với làn sóng đón đầu cơ hội khi lực lượng lao động, đặc biệt là những chuyên gia nước ngoài về đây sinh sống và làm việc. Điều này sẽ cơ sở quan trọng giúp giá trị đầu tư vào Nhơn Hội New City tăng trưởng vượt bậc trong tương lai" - cô Lan Khanh, một nhà đầu tư tại dự án cho biết.