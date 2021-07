Nhơn Hội - viên ngọc sáng giữa lòng bán đảo Phương Mai

Phương Mai: Câu chuyện về “viên kim cương thô” được mài giũa

Được thiên nhiên ưu ái với hệ sinh thái đa dạng đầy đủ rừng nguyên sinh, ngư trường rộng, sinh vật biển phong phú, hang yến, đồi cát, san hô, mạch nước ngầm… Phương Mai hiện lên với nét đẹp hoang sơ, thuần khiết, tiềm tàng nhiều lợi thế khai thác. Đặc biệt hơn, bán đảo này còn giữ vị trí kinh tế “đắc địa”, là đầu mối giao thông quan trọng trong giao thương cả trong nước lẫn quốc tế.

Nhờ quy hoạch chuẩn mực và hạ tầng không ngừng hoàn thiện, Phương Mai đang dần “thay da đổi thịt”, vụt sáng trở thành “viên kim cương quý giá” trong mắt nhà đầu tư. Bức tranh một Quy Nhơn với trục hàng hải quốc tế nhộn nhịp càng trở nên rõ nét khi kênh đào Kra (Thái Lan) hoàn thiện. Giờ đây, tàu siêu trường siêu trọng đi từ các tiểu vương quốc Ả Rập đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ không cần ghé qua Singapore và Malacca, mà có thể đi tắt qua cảng Quy Nhơn.

Bán đảo Phương Mai “thay da đổi thịt” từng ngày giữa phố biển Quy Nhơn

Bên cạnh đó, sự ra đời của Khu kinh tế Nhơn Hội rộng 14.308 ha cũng tạo ra sức hút mãnh liệt. Tương lai, nơi đây không chỉ là trung tâm thương mại biển thịnh vượng mới của cả nước, mà còn là cực tăng trưởng trỗi dậy mới đầy hứa hẹn của Quy Nhơn.

Với quy mô gấp 2 lần Thủ Thiêm (TP.HCM) và được chia làm 8 phân khu, Nhơn Hội định hướng trở thành khu đô thị cảng biển tầm vóc gắn liền với công nghiệp, năng lượng, du lịch, đô thị ở, bất động sản nghỉ dưỡng...

Ngoài kết nối nội khu, Nhơn Hội còn sở hữu kết nối ngoại khu đồng bộ khi nằm trên tâm điểm trục ngoại giao kết nối liên vùng và liên tỉnh. Từ Quy Nhơn ra Nhơn Hội có 4 cây cầu Thị Nại, tạo thành hành lang kết nối Đông Tây, trong đó đã sớm hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Có thể nói, cả nước hiện không có tỉnh nào còn khu đất có thể quy hoạch với quy mô lớn và khả năng kết nối cao đến vậy.

Chỉ trong vòng 5 năm kể từ 2015, khu kinh tế Nhơn Hội đã thu hút 101 dự án với vốn đăng ký 84.517 tỉ đồng vào các lĩnh vực thế mạnh. 5 tháng đầu năm 2021, Bình Định tiếp tục đón thêm 34 dự án nghìn tỉ, Quy Nhơn dẫn đầu với 11 dự án và vốn đầu tư 16.413 tỉ đồng (chiếm 68%), cũng chủ yếu phân bổ cho Nhơn Hội.

Hướng đến mục tiêu đón 8 triệu du khách vào năm 2025, tỉnh đã kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào các tổ hợp du dịch nghỉ dưỡng cao cấp mới trên bán đảo Phương Mai, bên cạnh đó cũng ngừng cấp phép xây dựng khách sạn nhỏ dưới 3 sao và di dời khách sạn cũ, nhằm mở đường cho những “làn gió mới” đổ bộ.

Bình Định chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong hạng mục du lịch giai đoạn 2010-2020 và dự kiến đến năm 2025

Sức hút đầu tư từ các căn hộ biển tại Nhơn Hội

Đầu tư chỉn chu, hạ tầng hoàn thiện, với loạt công trình đồng bộ như quốc lộ 1A (118km), 1D (20,7km), 19A (69,5km), 19B (60km), đường sắt Bắc Nam (108km), đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan (107km) chuyên phục vụ du lịch, … Quy Nhơn ngày càng chứng tỏ được sức hút của mình đối với các nhà đầu tư “cá mập”. Trong đó, bán đảo Phương Mai được xem là điểm sáng của thị trường, mặt bằng giá còn thấp dẫn theo tiềm năng sinh lời cao.

Bán đảo này gần đây ghi nhận sự đổ bộ của Khu đô thị du lịch biển. biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co với 4 phân khu, 17 block căn hộ và 1 block khách sạn cao cấp. Dự án do Tập đoàn Danh Khôi phát triển trên quỹ đất sạch ven biển, là “tọa độ vàng” nằm ở khu vực gió ôm, không sóng lớn.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co - Khu đô thị biển phong cách Nhật đa trải nghiệm

Không theo đuổi mô hình lưu trú truyền thống, Takashi Ocean Suite Kỳ Co được định hướng trở thành thiên đường du lịch “4 mùa” cho du khách đến Quy Nhơn. Theo đó, dự án gần kề 2 “viên ngọc du lịch” Kỳ Co và Eo Gió mà ai đến cũng phải check-in, dự án chú trọng phát triển nhiều tiện ích mới lạ cho du khách thỏa sức khám phá mỗi ngày lưu trú. Takashi Ocean Suite Kỳ Co được thiết kế bởi Kume Design Asia danh tiếng Nhật Bản, là khu đô thị biển phong cách Nhật đầu tiên và duy nhất bên vịnh thiên đường tại Việt Nam.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co hiện được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về pháp lý an toàn, uy tín chủ đầu tư, bản sắc thiết kế riêng và các yếu tố “khan hiếm” tạo ra giá trị, bảo chứng khác cho tiềm năng tăng giá và sinh lời triển vọng nhất. Khu đô thị biển được đầu tư quy mô thỏa cơn khát cả nhà đầu tư về những căn hộ biển được sở hữu lâu dài để an tâm tận hưởng cuộc sống ở gần biển, khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng.