Nhộn nhịp thị trường hàng không

Hàng không VN chính thức đạt điều kiện bay thẳng đến Mỹ Chiều 15.2, Đại sứ Mỹ tại VN Daniel J. Kritenbrink đã trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT1) của Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cho biết, CAT1 cho thấy FAA đã đánh giá Cục Hàng không VN tuân thủ các quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) về các tiêu chuẩn an toàn. Với CAT1, các hãng hàng không VN có thể thiết lập dịch vụ bay thẳng đến Mỹ và liên danh với các hãng hàng không Mỹ sau khi hoàn thành các bước cần thiết còn lại. Trong đó, các sân bay VN phải được Cục Quản lý an ninh giao thông Mỹ xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh và các thông lệ được khuyến nghị của ICAO, và các hãng hàng không VN được Bộ Giao thông Mỹ cấp thẩm quyền kinh tế. Ngoài ra, để duy trì xếp hạng loại 1, một quốc gia phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của ICAO, cơ quan kỹ thuật của LHQ về hàng không, có vai trò thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế và các thông lệ khuyến nghị cho hoạt động và bảo trì máy bay. Mai Hà