Nhu cầu vàng tăng, giá 'leo dốc'

Theo WGC, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam lành mạnh và bền vững đã có tác động thu nhập tích cực, hỗ trợ nhu cầu vàng trang sức của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán - dịp mua vàng truyền thống.

Trong quý 1, nhu cầu vàng trên thế giới tăng lên với sự tham gia của các ngân hàng trung ương mua khoảng 145,5 tấn vàng dự trữ (lớn nhất kể từ năm 2013 đến nay) và các quỹ ETF tăng dòng vốn đầu tư vào các sản phẩm 49% lên 40,3 tấn. Nhu cầu trang sức tăng mạnh hơn với 530,3 tấn, chủ yếu là do sự cải thiện ở thị trường Ấn Độ.

Ngoài ra, WGC công bố tổng cung vàng quý 1 đạt 1.150 tấn, ít hơn đôi chút so với mức 1.153,1 tấn trong quý 1 năm ngoái. Sản lượng khai thác vàng ghi nhận mức tăng 852,4 tấn, tăng 1% so với năm trước, đây là sản lượng cao nhất từng có trong quý đầu tiên, cao hơn mức 843,3 tấn đạt được trong quý 1/2018. Một số nước báo cáo sản lượng vàng khai thác tăng cao như Canada tăng hơn 9% so với cùng kỳ, Nga tăng 4%, Úc tăng 3%, Kazakhstan tăng 26% trong năm nay… Ngược lại, sản lượng khai thác tại mỏ Trung Quốc giảm 2%, Argentina giảm 7%, Indonesia giảm 45%.

Giá vàng SJC trên thị trường ngày 8.5 tăng 50.000 đồng/lượng, giá mua lên 36,21 triệu đồng/lượng, giá bán lên 36,38 - 36,4 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới đã tăng thêm 6 USD/ounce, lên 1.287 USD/ounce khi căng thẳng thương mại giữ Mỹ - Trung Quốc vẫn căng thẳng. Giá vàng SJC cao hơn giá thế giới rút ngắn còn 80.000 đồng/lượng. Lý do đến từ giá USD tăng giá mạnh dẫn đến giá quy đổi vàng thế giới tăng lên cao hơn.