Những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Gem Sky World

Nhà điều hành - kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ không gian

Nhà điều hành nối kết chặt chẽ với quảng trường sự kiện rộng lớn

“Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là tạo nên những công trình xứng tầm với một khu đô thị giải trí thương mại quy mô lớn như Gem Sky World”, đại diện kiến trúc sư của tập đoàn Đất Xanh, đơn vị phát triển dự án, chia sẻ.

Nổi bật nhất là Nhà điều hành rộng gần 2.000 m² nằm trong khuôn viên Gem Sky Park có diện tích 3ha. Đây là công trình có kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ không gian vũ trụ; nhìn từ trên cao Nhà điều hành như cánh chim đang sải cánh, kết hợp tinh tế giữa kính và các hình khối xếp chồng lên nhau, trở nên rực rỡ hơn khi ánh mặt trời chiếu sáng và lung linh huyền ảo hơn giữa màn đêm.

Mặt chính của Nhà điều hành nằm trên đại lộ Goldsilk Boulevard - rộng 34m dài 2km, các mặt còn lại được liên kết chặt chẽ với nhiều tiện ích thuộc công viên trung tâm Gem Sky Park được ví như trái tim của dự án. Chủ đầu tư đã dành rất nhiều tâm huyết, từ thiết kế kiến trúc, cảnh quan, đến trang trí nội thất… để công trình này xứng đáng là biểu tượng của khu đô thị.

Nội thất của Nhà điều hành được thiết kế tinh tế và độc đáo theo tông vàng sang trọng. Trần cao rộng kết hợp với những trụ dát vàng tạo cho công trình một vẻ đẹp lộng lẫy, hiện đại. Đây cũng là khu vực tiếp đón khách hàng, trưng bày sa bàn để khách hàng tham quan và tìm hiểu về dự án. Dự kiến công trình sẽ sớm đi vào hoạt động để đón chào những khách hàng, cư dân tương lai của Gem Sky World.

Không gian đón khách hiện đại và sang trọng của Nhà điều hành Gem Sky World

Đại lộ Goldsilk Boulevard cũng được chủ đầu tư cam kết thực hiện theo đúng tiến độ, từ việc ngầm hóa hệ thống điện, nước, viễn thông đến việc phủ xanh đồng bộ nhằm tạo nên “con đường tơ lụa” kết nối giao thương khắp các tuyến đường nội khu, góp phần mang đến diện mạo thông thoáng, văn minh, xứng tầm một khu đô thị hiện đại, sầm uất bậc nhất Long Thành.

Liên kết chặt chẽ với chuỗi tiện ích, Gem Sky World gia tăng giá trị

Nhà điều hành và đại lộ Goldsilk Boulevard như hạt nhân trung tâm kết nối liền mạch với nhiều tiện ích nội khu của dự án. Trong đó công viên trung tâm Gem Sky Park rộng 3ha như “trái tim” của khu đô thị, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo quan tâm của cư dân địa phương và khu vực lân cận với tổ hợp trò chơi vận động liên hoàn Adventure Forest, vườn mê cung, quảng trường sự kiện, khu hồ bơi, đài phun nước, đài quan sát, khu thể thao ngoài trời, điểm check-in máy bay hoa…

Với thiết kế giàu tính sáng tạo, có kết cấu thép vững chắc, đài quan sát cao 16m tại Sky Park mở ra tầm nhìn trải khắp khu đô thị và lân cận. Đồng thời, chủ đầu tư cũng nhanh chóng hoàn thiện nhiều tiện ích khác như công viên tại 6 phân khu vệ tinh, trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trung tâm thương mại, đường nội khu… nhằm tạo điều kiện để cư dân tận hưởng giá trị sống chuẩn mực, vui chơi giải trí và gia tăng lợi nhuận khi lựa chọn Gem Sky World.

Đài quan sát có thiết kế độc đáo, cách điệu từ hoa hướng dương là điểm nhấn của Gem Sky Park

Được biết, trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ giới thiệu sản phẩm shophouse trục đại lộ Goldsilk Boulevard, nhà phố thương mại tại phân khu Topaz Town ra thị trường, góp phần tạo nên nguồn cung mới cho thị trường bất động sản Long Thành.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, đây là giai đoạn “vàng” để giới đầu tư “săn lùng” những căn có vị trí đẹp, đồng thời cũng là thời điểm để hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Mỗi shophouse đều có 4 tầng, diện tích từ 120-152m² với tổng diện tích sàn xây dựng 310-340m² nằm dọc theo đại lộ Goldsilk Boulevard phát huy tối đa hiệu quả thương mại và gia tăng giá trị lợi nhuận nhờ sự sầm uất của trục đường chính. Hiện giá tham khảo từ 6,8 tỉ đồng (chưa bao gồm VAT).

Đặc biệt, nhà phố thương mại tự xây tại phân khu Topaz Town có tầm nhìn ra đường Long Đức - Lộc An phù hợp để an cư nhờ không gian yên bình, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp cận với nhiều tiện ích nội khu như công viên Topaz Town, trung tâm thương mại, khu y tế chất lượng cao… Lựa chọn dòng sản phẩm này, chủ nhân hoàn toàn chủ động thiết kế và xây dựng nhà theo sở thích riêng với các mẫu thiết kế gồm 3 tầng, diện tích đất từ 100-200m² được tối ưu hóa không gian để gia chủ vừa an cư vừa kinh doanh.