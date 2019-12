Những cư dân đầu tiên của Him Lam Green Park nhận bàn giao

Từ cuối tháng 11.2019, Công ty cổ phần Him Lam, chủ đầu tư khu đô thị Him Lam Green Park đã tổ chức bàn giao và trao chìa khóa cho những cư dân đầu tiên theo đúng tiến độ cam kết. Chị Phạm Thị Khanh (Hà Nội) không khỏi hồi hộp xen lẫn vui mừng, phấn khởi khi đến nhận bàn giao. Chị Khanh chia sẻ: “Tôi chọn Him Lam Green Park để đầu tư vì thấy nhu cầu thuê nhà ở khu vực này khá lớn, xung quanh đây rất nhiều khu công nghiệp, do vậy có số lượng lớn kỹ sư, chuyên gia nước ngoài tìm kiếm nơi ở. Khi đến nhận bàn giao, tôi thấy chất lượng cũng như tiến độ xây dựng tiện ích, cảnh quan đúng theo cam kết và hoàn thiện nhanh chóng”. Chị Khanh cũng chia sẻ thêm sẽ tiến hành thuê đơn vị thiết kế nội thất để có thể sớm hoàn thiện và tiến hành cho thuê ngay sau Tết Nguyên đán.

Cùng chung tâm trạng với chị Khanh, chị Nguyễn Thị Nhan (TP Bắc Ninh) hào hứng đi kiểm tra từng chi tiết bàn giao trong nhà, phòng này sẽ để làm gì, góc này sẽ đặt cây gì, trang trí ra sao. Theo chị Khanh, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, nhiều chỗ vui chơi cho con trẻ, tiện ích ngay nội khu khiến gia đình chị hài lòng khi lựa chọn Him Lam Green Park.

Anh Nguyễn Quang Thắng, kỹ sư hiện đang làm việc tại Bắc Ninh, một trong những khách hàng nhận bàn giao đầu tiên của dự án chia sẻ: “Tôi đánh giá cao chất lượng công trình nhận bàn giao hôm nay. Căn nhà đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, diện tích chuẩn như trong hợp đồng, các góc cạnh hoàn thiện chỉn chu. Chủ đầu tư có dành diện tích cho hệ thống phòng cháy chữa cháy hợp lý. Ngoài ra, cảnh quan cũng được chủ đầu tư thiết kế kỹ lưỡng, vừa có tính kết nối vừa mang lại khoảng không thoáng đãng”.

Anh Nguyễn Quang Thắng cùng đại diện chủ đầu tư Him Lam đi kiểm tra căn nhà và hài lòng với chất lượng công trình nhận bàn giao

Với mong muốn đảm bảo công tác vận hành quản lý ngay sau bàn giao, Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land), đơn vị kinh doanh và phát triển dự án đảm nhận trách nhiệm vận hành, quản lý dự án. Bà Đặng Thị Thanh Son, Giám đốc Khối Dịch vụ quản lý bất động sản, Công ty Him Lam Land cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các công tác quản lý an toàn PCCC, kỹ thuật, an ninh, vệ sinh, quản lý bảo trì và giám sát các nhà thầu dịch vụ. Việc chủ đầu tư phối hợp đơn vị kinh doanh phát triển dự án đảm nhận vai trò đơn vị quản lý bất động sản sẽ nắm rõ được tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của khách hàng nhằm mang tới những trải nghiệm tốt nhất cũng như gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng.

Him Lam Green Park là tâm huyết của chủ đầu tư Him Lam tại thị trường miền Bắc. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Bắc Ninh bởi sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội. Được xây dựng trên quy mô 26,8 ha tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, nằm trên trục hành lang cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long và trục phát triển Hà Nội, từ dự án dễ dàng di chuyển tới sân bay Nội Bài và tới các thành phố lân cận cũng như các trung tâm công nghiệp phía Bắc.

Không chỉ có lợi thế về vị trí và giao thông, Him Lam Green Park gây ấn tượng bởi hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, các cư dân được hưởng trọn vẹn những dịch vụ cao cấp về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng… được bố trí dày đặc trong nội khu.

Đợt bàn giao giai đoạn 1 sẽ tiếp tục từ nay đến hết tháng 12.2019. Song song với sự kiện này, chủ đầu tư cũng gấp rút hoàn thiện cảnh quan xung quanh, đảm bảo đúng tiến độ bàn giao cũng như thu hút khách hàng quan tâm trong sự kiện mở bán giai đoạn 2 được tổ chức vào ngày 14.12.2019 tới đây.